Affaire Djoma Group : le procureur général « maintient ses accusations »

La sortie musclee, hier lundi, des avocats de la société Djoma Group de l’ex-intendant général de la Présidence de la République Kabinet Sylla « Bill Gates » menaçant de porter plainte contre le procureur général Alphonse Charles Wright pour avoir « violé son serment » n’a pas fait bouger les choses.

Ce mardi, 1er février, face a la presse, comme du berger à la bergère, le procueteur général près la Cour d’Appel de Conakry dit maintienir ses accusations contre Djoma Group, poursuivi pour « corruption dans le secteur privé, détournements de deniers publics, faux et sauge de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d’autorité, blanchiment de capitaux et complicité ».

« Le procureur général maintient ses accusations au nom de la société guinéenne qui a souffert des préjudices énormes liés aux faits de détournement dont les corrolaires sont entre autres la pauvreté, le chômage et l’enrichissement illicite. Il est préférable d’user les droits de recours prévus par la loi que de procéder par des sorties médiatiques », assure le procureur général. Et de conclure : « le parquet général de Conakry rassure le peuple de Guinée qu’il défendra ses intérêts légitimes par le respect scrupuleux de la loi et des conventions internationales auxquelles le pays a souscrit ».

Mamadou Yaya Barry