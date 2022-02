Affaire Djoma Group : les avocats de la Société portent plainte contre le PG, Alphonse Charles Wright

Les avocats de la société Djoma Group ont déposé devant la cour suprême, une plainte contre le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, ce mercredi, 02 février.

Ce jeudi, 03 février, l’un des avocats de Djoma Group a confirmé l’information à la rédaction de Mediaguinee.

« Oui nous avons porté plainte contre le procureur général près la Cour d’appel de Conakry depuis hier (mercredi 02 février) pour des faits d’atteintes professionnelles. On l’avait annoncé », a confirmé Me Lancinet Sylla avant de souligner : « On a déposé la plainte et on attend la suite. Nous sommes dans un Etat de droit et nous pensons que le droit sera dit. Nous sommes tous des justiciables dès lors qu’on se rend coupable d’une infraction à la loi pénale, on est appelé à répondre de ses actes devant la justice », a-t-il ajouté.

Dans un point de presse tenu le 31 janvier 2022, le pool d’avocats de Djoma Group annonçait des poursuites judiciaires et disciplinaires contre le procureur général près la cour d’appel de Conakry pour « violation du secret professionnel et du serment de magistrat ».

