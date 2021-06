Affaire DK/Gnelloy: “Gnelloy introuvable”, selon la brigade de recherche de Kipé, le juge dans tous ses états

Attendu au tribunal de première instance de Dixinn ce jeudi, 3 juin 2021 suite à un mandat d’arrêt décerné contre sa personne pour “injures publiques et menaces” à la requête de Kadiatou Biro Diallo, le jeune activiste des réseaux sociaux et connu pour ses frasques, Ousmane Gnelloy Diallo a de nouveau brillé par son absence.

Chargé de l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre Gnelloy, la brigade de recherche de Kipé à travers son commandant Lieutenant Aboubacar Sidiki Tounkara a transmis un procès verbal de recherche infructueuse au tribunal dont le contenu a été rendu public, à l’ audience par le juge Charles Alphonse Wright.

Dans ce procès verbal de recherche infructueuse, la brigade de recherche de Kipé soutient que les recherches menées par sa brigade contre le prévenu depuis le 27 mai 2021 sont restées vaines. Car, dit-elle, ils n’ont pas pu retrouvé le jeune proche du pouvoir en place.

Un argument de la brigade de recherche de Kipé qui a mis le juge Charles Alphonse Wright dans tous ses états. Rappelant que la recherche menée par la brigade de Kipé ne concerne qu’un mandat d’amener. Pourtant, dira-t-il, “moi j’ai décerné un mandat d’arrêt contre le prévenu non un mandat d’amener. Donc ce procès verbal ne lie pas le tribunal. Ça doit être écarté carrément des débats. C’est une insulte vis-à-vis de la loi guinéenne”.

“Le prévenu est protégé par le premier responsable de la gendarmerie”, a déploré l’avocat de la partie civile, Me Antoine Pépé Lamah.

Quant au cas du patron de la gendarmerie nationale, général Ibrahim Baldé qui était attendu en sa qualité de témoin au procès, le procureur Boubacar Bah a confié que “le parquet n’a pas de budget pour payer un huissier de justice”.

Au moment où nous mettions en ligne cet article, les plaidoiries et réquisitions sont en cours.

Elisa Camara, depuis le TPI de Dixinn

