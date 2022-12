Affaire Dr Ibrahima Kassory FOFANA et Cie : justice ou acharnement ? [Par Sayon Mara]

🔮TRIBUNE] Dans une ordonnance en date du 1er dĂ©cembre 2022, la Chambre de l’instruction de la Cour de RĂ©pression des Infractions Economiques et FinanciĂšres (CRIEF) a ordonnĂ© la mise en libertĂ© de Dr Ibrahima Kassory FOFANA, assortie de contrĂŽle judiciaire et dĂ©pĂŽt d’un cautionnement de trois (3) milliards de francs guinĂ©ens. Manque d’élĂ©ments probant de la part du Procureur SpĂ©cial pour confondre l’ancien Premier Ministre du Professeur Alpha CONDE ?

Le Parquet spĂ©cial de la CRIEF, s’est, pour la Ă©niĂšme fois de suite, opposĂ© Ă cette dĂ©cision de la Chambre de l’instruction. Justice ou acharnement ?

Brandie au lendemain du 05 septembre 2021 comme Ă©tant l’un des principaux chantiers de la refondation de l’Etat engagĂ©s par le ComitĂ© National du Rassemblement pour le DĂ©veloppement (CNRD), la  » traque aux biens mal acquis  » fait l’objet de controverse aujourd’hui. Si certains pensent que la dĂ©marche de la CRIEF vise Ă moraliser la gestion, d’autres par contre croient dur comme du fer que cette haute Cour de RĂ©pression est mise en place tout juste pour rĂ©duire Ă quia toutes les voix dissonantes.

En effet, nombre de guinĂ©ens doutaient au dĂ©part. Beaucoup ne croient plus Ă la dĂ©marche de cette haute Cour. Pendant que certains croupissent en prison depuis plusieurs mois sans aucun procĂšs, d’autres par contre auxquels sont reprochĂ©s les mĂȘmes faits, continuent malheureusement de bĂ©nĂ©ficier de leur libertĂ©.

Loin d’une quelconque intention visant Ă jeter le discrĂ©dit sur cette Cour trĂšs spĂ©ciale, mais ce point de vue est partagĂ© par nombre de guinĂ©ens. C’est vrai que le Code de ProcĂ©dure PĂ©nale fixe la dĂ©tention prĂ©ventive Ă quatre mois, renouvelable une seule fois. Cependant, il serait important actuellement pour cette Cour de RĂ©pression de s’activer davantage pour diligenter les procĂšs, car cette dĂ©tention prĂ©ventive prolongĂ©e des anciens dignitaires du rĂ©gime du Professeur Alpha CONDE pousse, Ă juste raison d’ailleurs, certains Ă penser que ce sont des dossiers politico-judiciaires.

Vrai ! La dĂ©tention prolongĂ©e constitue une plaie bĂ©ante qui gangrĂšne le systĂšme judiciaire guinĂ©en ! On ne peut Ă©ternellement retenir des citoyens en prison sans jugement. Depuis le 06 avril 2022, certains anciens hauts commis de l’Etat croupissent en prison sans procĂšs. D’ailleurs, combien la  » traque des biens mal acquis  » a-t-elle rapportĂ© Ă l’État guinĂ©en, a date ?

Librerez le Premier Ministre, Dr Kassory FOFANA ! LibĂ©rez l’ex PAN honorable Amadou Damara CAMARA ! LibĂ©rez Dr Mohamed DIANE ! LibĂ©rez Monsieur Ibrahima KOUROUMA ! LibĂ©rez Monsieur OyĂ© GUILAVOGUI ! LibĂ©rez-les tous, si vous ne les jugez pas !

Ces incarcĂ©rations prolongĂ©es sans jugement, poussent nombre de guinĂ©ens aujourd’hui Ă douter de la bonne foi de cette Cour. Plus de sept (7) mois de dĂ©tention aprĂšs, les citoyens s’interrogent toujours sur les vĂ©ritables faits reprochĂ©s Ă ces anciens hauts commis de l’Etat suscitĂ©s. À part le qualificatif ronflant de « de dĂ©tournements de deniers publics, d’enrichissement illicite », que sais-je encore, le peuple de GuinĂ©e n’a pas grand-chose sur ce qu’on reproche Ă ces anciens dignitaires.

Traque des biens mal acquis pour discipliner la gestion ou rĂšglement de compte et haine des anciens dignitaires du PrAC ?

Un vieux dicton nous enseigne que : « il faut balayer d’abord devant sa propre porte ». Si la lutte contre les biens mal acquis Ă©tait telle qu’on l’a brandie, tous les hauts commis de l’Etat devraient, pour une question de transparence et d’éthique, faire de leur prioritĂ©, la dĂ©claration Ă©crite de la totalitĂ© de leurs biens et actifs. Malheureusement, aprĂšs plus d’un an, ni LES MEMBRES du CNRD, ni les membres du GOUVERNEMENT, ni les RESPONSABLES DES RÉGIES FINANCIÈRES, ni personne d’ailleurs, ne se sont attelĂ©s Ă cet exercice rĂ©publicain. Avec de telles attitudes de la part des autoritĂ©s, le peuple peut-il roire Ă la sincĂ©ritĂ© de la lutte contre l’enrichissement illicite ?

J’en doute fort.

Sayon MARA, Juriste