Affaire du district de Fatoyah (Siguiri) : deux camps s’affrontent et font plusieurs blessés enregistrés

Après une décision prise par le préfet de Siguiri dans le cadre de la mise en place d’un bureau de district à Fatoyah, ce jeudi 7 avril 2022, deux camps antagonistes se sont affrontés et contestés. Plusieurs blessés ont été enregistrés et des dégâts matériels causés. Cet affrontement a empêché la passation de service. Le nouveau bureau de district, demandé de la situation, a livré son mécontentement face à ce comportement ‘’ignoble’’ : « nous avons voulu faire la passation de service mais très malheureusement, les manifestants sont venus boycotter et empêcher les autorités. C’est dans cette échauffourée qu’un manifestant a été blessé gravement et finalement on l’a conduit à l’hôpital préfectoral de Siguiri. Donc, c’est une contestation de décision du Préfet, on n’a pas pu faire la passation de service », a dit Djanko Camara, nouveau président de district.

Poursuivant, le camp adverse ne se laisse pas faire devant l’équipe soutenue par le préfet: « il n’y aura pas de passation de service, le Préfet a très mal compris ce dossier, cette situation a duré plus de 2 ans, plus de 5 préfets ont tenté de résoudre le problème mais sans succès. Le préfet devait comprendre d’abord avant toute décision. Mais nous allons nous battre pour empêcher cette équipe de travailler », a fait savoir Kabinet Camara.

Présentement, le calme est revenu à Fatoyah après l’intervention de certains notables et les blessés sont admis à l’hôpital de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

