Affaire eaux minérales : Boubacar Barry en difficulté, l’union des consommateurs à ses trousses

La dernière sortie médiatique du ministre du Commerce suscite la colère au sein de l’Union des consommateurs de Guinée (UGC).

Lors d’une conférence de presse, le ministre Boubacar Barry a affirmé qu’il ignorait le nombre d’eaux minérales vendues sur le marché guinéen. Cette affirmation du ministre du Commerce a fait sauter au plafond le président de l’Union des Consommateurs de Guinée (UCG). Bany Sidibé trouve ‘’regrettable et gravissime’’ cette sortie du ministre du Commerce.

« C’est avec un sentiment de déception et de regret que nous avons suivi la déclaration du ministre du commerce lors de sa conférence de presse. Nous avons été très surpris de l’entendre dire qu’il ne connait pas le nombre exact d’eaux minérales vendues en Guinée, ce qui est extrêmement grave pour le Ministère du Commerce, parce que le Ministère du Commerce est déployé sur toute l’étendue du territoire national à travers les directions préfectorales du commerce. Si aujourd’hui le ministre qui est en charge de la réglementation commerciale nous dit qu’il ne connait pas le nombre d’eaux vendues alors que l’eau est liée à la vie et c’est la santé des consommateurs, nous sommes totalement surpris et inquiets parce qu’on ne peut pas comprendre que dans un Etat de droit, le ministre du commerce démissionne de sa mission, parce que c’est le Ministère du commerce qui donne l’autorisation à travers l’office national du contrôle de qualité par rapport à la qualité des eaux vendues. Si aujourd’hui dans notre pays le ministre ne connaît pas, ça veut dire qu’on ne connait pas la qualité des eaux vendues et c’est extrêmement grave, c’est effrayant. Il est même parti trop loin parce qu’il a donné des détails que lorsque vous lisez sur certaines mentions, les gens prennent des étiquettes qu’ils multiplient en quantité et donc ils ne tiennent pas compte des températures. Ça veut dire que la qualité et la vie des consommateurs se trouve menacées dans notre pays. Il n’a qu’à publier la liste de toutes les eaux que le Ministère a recensée et les autres eaux, nous aussi allons donner des consignes aux consommateurs », a-t-il affirmé.

Poursuivant, le président de l’UCG qui pointe du doigt la non réglementation des prix sur le marché, menace de faire un sit-in, si le ministre Boubacar Barry ne reprend pas sa communication sur ces aspects.

“Également lors de sa conférence de presse il n’a pas fait cas de la réglementation des prix, parce qu’il y a une loi qui porte sur la réglementation des prix. Tous les opérateurs économiques devaient faire la publicité de leurs prix sur l’étendue du territoire, des prix uniques et c’est une loi qui prévoit cela en Guinée. Mais si le ministre fait comprendre, en répondant à une question d’un journaliste, que chacun est libre, (…) ça veut dire que le ministre ne connaît pas la réglementation. Nous demandons humblement au ministre de reprendre sa déclaration et s’il n’arrive pas à nous donner le nombre exact des eaux minérales vendues en Guinée d’ici à la fin du mois et également s’il ne se prononce pas sur la réglementation des prix en Guinée, nous allons organiser un sit-in devant le Ministère du commerce et une marche blanche contre la non-réglementation des prix et le fait que le Ministère du Commerce ne connaît pas le nombre des eaux minérales vendues en Guinée et la qualité de ces eaux. Donc trop c’est trop et nous n’allons pas laisser passer cette déclaration”, a-t-il assuré.

Selon Bany Sidibé, dans les prochains jours, un mémorandum sera adressé à toutes les institutions républicaines (Assemblée Nationale, Médiateur de la République, Conseil Économique et Social) afin d’attirer l’attention des autorités.

Maciré Camara