Affaire Elhadj Doura : “c’est moi qui gardais la rançon. Mais…” (Idrissa Diallo)

Poursuivi pour des faits “de recels” devant le tribunal de première instance de Dixinn, Idrissa Diallo, l’un des 20 accusés dans l’assassinat de l’opérateur économique, Elhadj Doura Diallo a comparu, ce lundi 12 juillet.

Selon le tribunal, il est celui a qui le présumé cerveau dans l’affaire de l’assassinat du vieux Doura, Elhadj Mamadou Diallo avait confié la rançon.

Comparu devant le tribunal, Idrissa Diallo a reconnu les faits, tout en précisant qu’il ignorait l’origine de l’argent.

“C’est à moi Elhadj Mamadou Diallo a confié la rançon de l’enlèvement de Elhadj Doura. Mais il ne m’avait pas dit d’où provenait l’argent. Elhadj Mamadou Diallo je l’ai connu en 2009 et je lui ai même donné le nom de mon fils. Pour la petite histoire c’est le 10 décembre 2018 que Elhadj Mamadou Diallo m’a appelé de venir à cosa où je me suis rendu. Arrivé il m’a dit d’aller chez son ami Kann pourqu’il me remet de l’argent. Je suis allé chez Kann à la cité enco5 qui m’a remis une somme de 50 mille dollars que je devais rendre à un autre ami d’ Elhadj Mamadou Diallo qui m’a fait tourner des heures, il me disait vient à Lambanyi on se croise, j’ arrive à Lambanyi, il me dit encore d’aller à Fossidet, j’arrive là-bas aussi il me dit de retourner à Lambanyi et de laisser l’argent dans une ruelle sombre qu’il m’a indiqué . Ce que je n’ai pas accepté. Et j’ai appelé Elhadj Mamadou qui m’a dit de rentrer avec l’argent à la maison. Et le lendemain j’étais à mon lieu de travail à madina quand Elhadj Mamadou Diallo m’a appelé de prendre 1000 milles dollars dans la somme qu’il m’a confié et faire l’échange pour l’envoyer. Et j’avais toujours le reste de son argent. Il avait dit que le lendemain qu’on allait partir mettre l’argent à la banque. Il m’a dit qu’il n’y a pas de problème qu’il me rappelles. Quelques jours après moi je lui ai appelé pour lui demander encore, il m’a demandé d’attendre. Et un jour il ya Kann qui est venu me remettre encore une somme de 49 milles dollars toujours de la part d’ Elhadj Mamadou Diallo. Donc j’ai reçu l’argent en deux tranches, 1ère tranche 50 milles dollars et 49 milles dollars. Et dans cette Somme, j’ai utilisé une petite partie qui est une somme de 12 millions de francs guinéens pour m’ acheter des mots et autres que j’ai d’ailleurs remboursé. Comme j’appelais Elhadj Mamadou Diallo il ne me décrochait pas étant donné que je devrais voyager j’ai aussi confié l’ argent en deux tranches à deux de mes amis avant de voyager pour le Sénégal en passant par Labe. Elhadj Mamadou Diallo qui m’a confié l’argent ne me décrochait plus et son ami aussi le nommé Thierno Ciré Sow alias Kam’ S ne cessait de m’appeler pour me demander la destination d’ Elhadj Mamadou, et un gendarme aussi qui m’ appelait de venir le retrouver à Kipe. Donc quand Elhadj Mamadou Diallo est allé me rejoindre à Labe je lui ai restitué les 90 milles dollars. A mon retour à conakry, j’ai vu un ami gendarme de passage à qui j’avais expliqué le problème entre Elhadj Mamadou Diallo et moi. Et l’appel du gendarme que j’avais reçu. Et ce dernier m’a dit de faire tout possible de me présenter à la gendarmerie de Hamdallaye qu’il y a le commandant de cette gendarmerie qui veut me voir. Moi aussi je lui ai dit allons directement. Donc arrivé j’ai donné des explications, ils m’ont placé en garde à vue. Et le 30 janvier ils nous ont présenté à la télévision comme des assassins d’Elhadj Doura. Donc c’est ce jour là que j’ai su que mon arrestation était liée à cette affaire”.

Appelé à la barre pour confrontation, le présumé cerveau dans l’affaire du vieux Doura, Elhadj Mamadou Diallo a soutenu avoir seulement reçu 60 milles dollars sur 99 milles dollars qu’il avait confié à Idrissa Diallo.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, les débats sont en cours.

Elisa Camara

+224654957322