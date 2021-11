Affaire Elhadj Doura : « je ne savais pas que le téléphone que mon copain m’a offert a servi à l’enlèvement d’Elhadj Doura » ( Mariama Camara)

Mariama Camara, la seule femme parmi les accusés dans l’affaire d’assassinat de l’ancien opérateur économique, Elhadj Doura Diallo a été entendue, ce lundi 29 novembre, par le tribunal de première instance de Dixinn.

Arrêtée avec son jeune frère, Mariama Camara est accusée d’être la propriétaire du téléphone qui a servi à l’enlèvement du vieux Doura, un téléphone pris sur son jeune Mohamed Bafodé Camara.

A la barre, Mariama Camara a rejeté les faits qui lui sont reprochés, avant d’expliquer : «C’est Abdoulaye Yady Camara qui m’a offert le téléphone simple, sans puce, que j’ai offert à mon tour à mon jeune frère Mohamed Bafodé Camara. Et lorsqu’on l’a arrêté, il a dit que c’est moi qui l’a remis le téléphone. C’est un petit téléphone de couleur noir dont j’ignore la marque. C’est un téléphone qui a été déjà utilisé. Je précise que je connais Abdoulaye Yady comme la paume de mes mains. J’ai fait un enfant pour lui, c’est à cause de ça qu’il ma donné le téléphone. Il a l’habitude de me donner de l’argent mais c’était la première fois qu’il me donne un téléphone, que j’ai remis à mon jeune frère Bafodé Camara. Je ne savais pas que c’est le même téléphone qui avait été utilisé dans l’enlèvement d’Elhadj Doura. C’est quand on m’a mis aux arrêts que je l’ai su. Si je l’avais su, je n’allais pas accepter de prendre le téléphone ou le remettre à mon jeune frère ».

Au cours de la même audience, le beau fils de la victime pour avoir épousé la nièce de ce dernier, a été aussi entendu par le tribunal. Il est présenté par le tribunal comme le propriétaire du véhicule qui a enlevé le vieux Doura. Une accusation que Mamoudou Diallo a rejeté.

Après avoir entendu, Mariama Camara, son frère Mohamed Bafodé Camara et le beau fils de la victime, le juge Aboubacar Mafering Camara a renvoyé l’affaire au 13 décembre pour la poursuite des débats.

