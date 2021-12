Affaire Elhadj Doura: « le jour du kidnapping de mon père, le cerveau de son enlèvement était venu saluer à la maison »

Thierno Boubacar Diallo, l’un des fils de l’ancien opérateur économique, Elhadj Abdourahamane Diallo » Elhadj Doura « , représentant de la famille au procès des présumés assassins de son père a été entendu hier mercredi 22 décembre, par le tribunal de première instance de Dixinn.

A la barre, Thierno Boubacar Diallo a tenu d’abord à démentir l’information faisant croire que son père qui a trouvé la mort dans les mains de ses ravisseurs à Mafèrinyah en 2018 était diabétique, ce qui aurait précipité sa mort.

« Au moment du kidnapping de mon père, certains médias racontaient qu’il était diabétique. Mon père n’était pas malade. C’est vrai qu’il avait 77 ans mais il était bien portant », a dit le fils de l’ancien opérateur économique kidnappé le 05 décembre 2017 à Hamdallaye.

Parlant de la rançon payée par sa famille, le fils de la victime a rappelé: » pour une première fois, les ravisseurs nous ont demandé un montant de 200 millions de francs guineens auquel nous nous sommes opposés. Après 200 mille dollars, nous avons dit non ce n’est pas possible. Et, ils ont demandé jusqu’à 1 millions de dollars. Donc, on s’est entendu autour de 100 mille dollars. C’est moi-même qui ai déposé la rançon quelque part à Lambanyi où ils m’ont fait balader de 19heures à 00 heures. Parce qu’ils ont menacé de découper mon père, le mettre dans un sac et le déposer à la maison si on ne payait pas. Après avoir déposé la rançon, ils nous ont promis de libérer mon père, promesse qu’ils n’ont pas tenue.

C’est un jour maintenant que l’un des ravisseurs qui s’est désolidarisé du groupe, du nom de Lama Kaba m’a contacté pour me donner quelques pistes concernant ses amis mais aussi où se trouvait mon père. J’ai donné à ce dernier aussi une somme de 80 millions de francs guinéens. Le premier nom que Lama Kaba m’a donné était celui de Kam’S. A chaque fois que Lama Kaba me donnait des informations, je les remontais auprès de la police et de la gendarmerie. Mais l’enquête se déroulait mal. Il a valu l’implication du président Alpha Condé pour que les choses bougent.C’est entre-temps, la gendarmerie m’a appelé un jour d’aller avec eux à Mafreinya que mon père serait là-bas. Donc, arrivé c’est son corps que nous avons trouvé. Les ravisseurs avaient même enterré mon père au bord d’une rivière. Le nommé Elhadj Mamadou Diallo, présumé cerveau dans l’affaire était venu dans la famille le jour du kidnapping de mon père. C’est ma marâtre qui me l’a dit quand je lui ai montré sa photo. Elle m’a qu’Elhadj était venu saluer à la maison. Qu’il portait ce jour une culotté et un sac au dos. Elhadj Mamadou est connu dans la famille. Sa mère travaillait à l’époque pour mon père. Et mon père rendait souvent visite à son beau-père ».

Elisa Camara

