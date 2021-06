Affaire Elhadj Doura: les débats reprendront lundi prochain (avocat)

Les débats dans le procès des présumés assassins de l’opérateur économique Elhadj Doura qui ont été arrêtés depuis le 12 avril dernier reprendront le lundi 14 juin prochain au tribunal de première instance de Dixinn.

C’est une information confiée lundi à Mediaguinee par l’avocat de la partie civile, Me Gabriel Faya Kamano.

“L’audience se tiendra sûrement lundi prochain “, a t il fait savoir.

A préciser qu’ils sont au nombre de 20 accusés dans l’affaire du vieux Doura pour des faits d'”association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration complicité, recel, abstention délictueuse et blanchiment de capitaux, assassinat”.

Parmi eux, figurent des Nigérians, Léonais, Maliens et Guinéens civils et militaires.

Elisa Camara

+224654957322