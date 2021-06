Affaire Elhadj Doura: “quand j’ai constaté que le vieux est décédé, j’ai pris la fuite” (présumé assassin)

Les débats du procès des 20 présumés assassins de l’opérateur économique Elhadj Doura ont continué ce lundi 28 juin au tribunal de première instance de Dixinn

C’est Mamadou Samba Diallo, qui a comparu ce matin. Il est celui qui était chargé de veiller sur le vieux et c’est dans ses mais que le vieux a trouvé la mort dans la case à Maférinyah.

Poursuivi pour des faits de “complicité et de séquestration”, l’accusé dit être innocent des faits qu’ on lui reproche, tout en pointant Ibro (en fuite) d’être le responsable de son malheur.

“C’est moi qui étais chargé de veiller sur le vieux mais je ne savais pas qu’il avait été enlevé. J’étais avec le vieux dans la case à Maférinyah durant 3 jours. Le vieux ne parlait que quand il avait besoin de quelque chose. Il réclamait souvent du lafidi, qu’on lui achetait. Moi c’est Ibro qui m’a demandé de veiller sur le vieux. D’après lui, le vieux était là-bas pour des soins que c’est un parent à lui. Donc j’ai accepté. Mais quelques jours après, le vieux a rendu l’âme. J’étais assis quand petit Sow est venu m’informer de la mort du vieux. Je n’en revenais pas, je suis allé moi moi-même vérifier. J’ai mis la main sur la poitrine du vieux, son coeur ne battait plus. Et j’ai touché ses mains rien. C’est entre-temps, Ibro et Zimbabwe sont entrés. Et petit Sow les a aussi informé. Ce qui a mis Ibro dans tous ses états en disant que le vieux ne devrait pas mourir. J’ai dit : “mais attends pourquoi il ne devrait pas mourir? C’est un vieux et il était malade. Il était là pour des soins. Donc il faut informer la famille”. Il m’a dit : “toi tu ne sais rien, c’est un vieux que nous avons kidnappé pour de l’argent. Je lui ai dit tu n’oses pas parceque ce n’est pas ce que tu m’avais dit. Après il m’a envoyé puiser de l’eau au puits. Donc c’est de là bas que j’ai profité pour fuir. Et 5 mois après, j’ai été arrêté à mon domicile par les gendarmes”, a expliqué l’accusé au tribunal.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, l’accusé est toujours à la barre pour répondre aux questions des parties.

Elisa Camara

