Affaire Elhadj Doura : un bouvier de Kounbia à la barre !

Son nom est Oury Diallo, bouvier de profession à Kounbia. Il est celui que le présumé cerveau dans l’affaire d’assassinat de l’opérateur économique Elhadj Doura Diallo a envoyé acheter des boissons lors de son passage à Kounbia pour la Guinée Bissau.

Oury Diallo qui est à la Maison centrale de Conakry depuis 2018 est poursuivi pour complicité et association de malfaiteurs dans le kidnapping et assassinat du vieux Doura décédé en mars 2018, à Mafreinyah, dans les mains de ses ravisseurs.

A la barre ce matin, ce jeune bouvier qui est à sa toute 1ère venue à Conakry, a rejeté les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, il reconnaît avoir vu une seule fois le présumé cerveau dans l’affaire du vieux Doura, Elhadj Mamadou Diallo dans un café à Kounbia.

« C’est un jour, je suis venu dans un café. J’ai salué le gérant du café, et Elhadj Mamadou assis à côté m’a appelé d’aller acheter des jus pour lui. Au retour, il m’a offert 35000 fg et il a pris mon numéro. Quelques jours après, il m’a appelé, je lui ai dit que j’étais au travail et il a raccroché. C’est après ça j’ai été arrêté par les gendarmes qui m’ont dit que je communique avec quelqu’un qu’ils recherchent. Ils m’ont montré la photo Elhadj Mamadou Diallo que j’ai tout de suite reconnu. Et les gendarmes m’ont demandé de les aider à le retrouver. Je leur ai dit que ce n’est pas possible parce que je ne connais pas où Elhadj Mamadou se trouve. Les gendarmes m’ont torturé, et ils m’ont envoyé à Gaoual. De là-bas, ils m’ont dit qu’ils vont me déférer à Conakry. Je leur ai dit de ne pas le faire parce que je ne connais pas Conakry et je ne suis jamais venu. Donc, c’est comme ça qu’on m’a envoyé ici. »

A en croire la partie civile représentée Gabriel Faya Kamano, ce jeune bouvier est celui qui a également facilité la sortie d’Elhadj Mamadou Diallo de Kounbia pour la Guinée Bissau.

Une accusation qui a été rejetée par le présumé cerveau dans l’affaire du vieux Doura, qui a déclaré que celui l’a aidé à rejoindre la Guinée Bissau est un natif du pays. Mais que ce dernier vit à Kounbia, tout en rappelant que le bouvier ne connaît rien dans le kidnapping et assassinat du vieux Doura.

Pour la défense représentée par Me Abou Camara, le fait pour le bouvier d’acheter des jus pour Elhadj Mamadou Diallo ne fait pas de lui un criminel.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, c’est un autre accusé qui était à la barre.

Elisa Camara

+224654957322