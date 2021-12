Affaire Eva-ex-préfet de Dubréka: la partie civile récuse la présidente de la Cour chargée du dossier

Pendant que la 2ème audience est attendue ce mercredi, 15 décembre à la Cour d’Appel de Conakry, la société chinoise Binhai pêche sarl qui poursuit pour des faits de « discrimination, abus d’autorité, vol et complicité », l’ex-députée du RPG Arc- en ciel, Eva Kaltamba Sylla, l’ex-préfet de Dubréka, Younoussa Lebon Sylla et le directeur général de la société Eva pêche, Amara Bangoura a décidé de récuser la présidente de la Cour, chargée du dossier, Fatou Bangoura, a t on appris de source proche du dossier.

Selon nos informations, la société chinoise Binhai pêche sarl représentée par dame Fatoumata Keita dit n’avoir plus confiance à la présidente de la Cour, Fatou Bangoura qui a ordonné la mise en liberté lors de l’audience dernière des prévenus condamnés le 8 novembre dernier par le tribunal de première instance de Dubreka à 5 ans d’emprisonnement chacun.

Pour en savoir plus, Mediaguinee a contacté dans la soirée de ce mardi, l’avocat de la partie civile, Me Salifou Béavogui qui a confirmé l’information sans aucun détail.

Pour la petite histoire, l’affaire remonte à 2017 lorsque la société chinoise Binhai pêche sarl s’est vue expropriée de son domaine au profit de dame Eva en complicité avec l’ ex-préfet de Dubreka et le directeur général de la société Eva pêche.

Elisa Camara

+224654957322