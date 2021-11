Affaire Eva Kaltamba, Younoussa le bon Sylla : le procès en appel s’ouvre le 1er décembre prochain à Conakry

Tous condamnés pour abus d’autorité suite à la requête de la société chinoise Binhai pêche SARL, le procès en appel de l’ex députée du RPG-arc- en ciel, Eva Kaltamba Sylla ( en fuite ), de l’ex préfet de Dubréka, Younoussa le Bon Sylla et le directeur général de la société Eva pêche, Amara Bangoura s’ouvrira le 1er décembre prochain à la cour d’appel de Conakry, a-t-on appris.

L’ avocat des prévenus a saisi la cour d’appel de Conakry pour contester la décision rendue le 08 novembre dernier par le tribunal de Dubréka, présidé par le juge Charles Alphonse Wright et qui a condamné ses clients à 5 ans de prison ferme chacun et au paiement de 10 milliards de francs guinéens pour dommages et intérêts à la partie civile.

Pour la petite histoire, l’affaire remonte en 2018 lorsque la société chinoise Binhai pêche SARL s’est vue expropriée de son domaine au profit de la dame Eva en complicité avec l’ ex préfet de Dubréka et le directeur général de la société Eva pêche.

A noter que depuis le 08 novembre dernier l’ex préfet de Dubréka, Younoussa le Bon Sylla et le directeur général de la société Eva pêche, Amara Bangoura séjournent à la prison civile de Dubréka. Et quant à Eva Kaltamba, elle est toujours en cavale. Et un mandat d’arrêt international est déjà été décerné contre elle.

Elisa Camara