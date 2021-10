Affaire évasion de Mohamed Sidy : « le régisseur et son adjoint ont été libérés, hier » (Me Béa)

Placés en détention à la prison civile de Dubréka en compagnie de quatre autres personnes depuis au mois de juillet dernier suite à l’évasion de Mohamed Sidy Diallo, présumé cerveau dans l’affaire du kidnapping de l’opérateur économique Dansoko, le régisseur de la maison centrale de conakry, Soriba Bangoura et son adjoint Louis Loua ont été remis en liberté hier jeudi. C’est une information confirmée à Mediaguinee ce vendredi 15 octobre par l’avocat des concernés, Me Salifou Béavogui.

« Le régisseur de la maison centrale de Conakry monsieur Soriba et son adjoint ont été remis en liberté hier soir. Depuis le lundi dernier, le juge d’instruction a rendu son ordonnance de non-lieu lieu partiel en faveur de monsieur Soriba Bangoura, le régisseur et son adjoint Louis Loua. Maintenant, les quatre autres dont un en fuite sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Même ce matin nous avons écrit au tribunal pour demander l’ouverture rapide de leur procès. Donc c’est un succès partagé », a déclaré Me Béa.

Elisa Camara

