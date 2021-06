Affaire Fabou-Barreau de Guinée : le TPI de Kaloum se déclare incompétent

Le consensus trouvé jeudi dernier au Ministère de la Justice entre le Barreau de Guinée, Me Pépé Antoine Lamah et le Contrôleur général, Fabou Camara dans l’affaire “d’injures publiques et atteintes au libertés individuelles” a été rejeté ce mercredi 30 juin par le tribunal de première instance de Kaloum.

Néanmoins, ledit tribunal s’est déclaré par la suite incompétent de juger le patron de la direction centrale de la police judiciaire et son collègue commandant Sékou Ly, avant de renvoyer les deux (2) parties à mieux se pourvoir.

Comme promis lors de la dernière audience, les parties sont revenues à l’audience de ce matin avec un consensus. C’est l’ex-bâtonnier, Me Dinah Sampil qui a, au nom des parties annoncé au tribunal dirigé par Hadja Mariama Doumbouya qu’un consensus a été retrouvé entre les parties.

« Un consensus a été trouvé entre les parties. Donc nous vous demandons Madame la présidente de radier ce dossier du rôle de votre tribunal », dira Me Dinah Sampil.

Pour le procureur Alpha Sény Camara, cette demande des parties est inacceptable. Parce que, dit il, « une négociation pénale ne peut pas se faire à l’absence du poursuivant qui est le ministère public. En aucun moment j’ai n’ai été associé à cette négociation. Donc je rejette cette forme de saisine », dira-t-il. Plus loin, il a rappelé au tribunal d’examiner d’abord s’il est compétent pour juger les deux officiers de la police judiciaire avant une quelconque prise de décision.

C’est ainsi que la juge, Hadja Mariama Doumbouya a déclaré son tribunal incompétent à juger les deux officiers de la police judiciaire, avant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

A rappeler que c’est lors d’une visite à la direction centrale de la police judiciaire qu’une altercation a éclaté entre les deux officiers de la police judiciaire et l’avocat Me Pépé Antoine Lamah.

Elisa Camara

