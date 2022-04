Affaire Fabou Camara: pas de procès à la cour d’appel, ce lundi 

Iln’y aura pas de procès à la cour d’appel de Conakry, ce lundi 25 Avril, où était attendue l’affaire opposant l’ancien directeur central de la police judiciaire, (DCPJ), le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara, son collègue Mohamed Lamine Simankan aux membres du Fndc que sont Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, a-t-on appris. Selon nos informations, le lancement des journées portes ouvertes du ministère de la Justice est à l’origine de cette annulation du programme des audiences du jour. Les dossiers programmés étaient bien au rôle, les avocats des parties présidents étaient sur les lieux. Mais malheureusement pas d’audience au motif que les magistrats sont, ce matin au lancement des activités des journées portes ouvertes du ministère de la Justice.

Approché, l’un des avocats de Fabou et Simankan, en la personne de Me Santiba Kouyaté, a fait savoir qu’il vient d’apprendre aussi qu’il n’y aura pas d’audiences. « Nous avons appris qu’il n’y a pas d’audience aujourd’hui à cause des journées portes ouvertes du ministère de la justice qui seront lancées, ce matin« .

D’après une autre source, toutes les audiences programmées du jour sont reportées à quinzaine.

A préciser que, l’ex patron de la DCPJ, Fabou Camara et son collègue Mohamed Lamine Simankan sont poursuivis pour des faits de: » violation de domicile et destruction de biens » à la requête de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo. Les faits remontent en 2020 lors des manifestations contre le 3ème mandat du président Alpha Condé.

Elisa Camara

+224654957322