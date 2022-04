Affaire Fabou/FNDC: vers le renvoi du dossier devant le TPI de Dixinn ?

L’affaire qui oppose l’ex-directeur centrale de la police judiciaire, (DCPJ), contrôleur général Aboubacar Fabou Camara et son collègue Mohamed Lamine Simankan aux membres du fndc notamment: Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo s’est poursuivie, ce lundi 11 Avril, à la cour d’appel de Conakry.

Devant cette cour, les deux (2) officiers de la police judiciaire sont poursuivis pour des faits de « violation de domicile et destruction de biens » à la requête de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo.

À l’audience du jour, la partie civile par la voix de Me Pépé Antoine Lama a demandé à la cour de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance de Dixinn où les mandats d’arrêt ont été décernés contre les prévenus en question.

Une demande que le procureur n’a pas partagée. Il a sollicité auprès de la cour, que Celle-ci se déclare compétent à juger les deux OPJ. Tout en ordonnant l’ouverture des débats.

Dans la même lancée que le ministère public, la défense à travers la voix de Me Santiba Kouyate a demandé au président de la cour de ne pas suivre la partie civile et d’ordonner l’ouverture des débats afin de leur permettre de montrer l’innocence de leurs clients.

Après avoir écouté les différentes parties, le juge Djeila Barry a mis l’affaire en délibéré pour décision être rendue le 25 Avril prochain.

Elisa camara

