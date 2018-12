Affaire farine périmée : Elhadj Bobo ‘’riz pourri’’ et Cie triomphent du colonel Tiégboro

Comme un camouflet. Le colonel Moussa Tiégboro Camara a perdu jeudi la partie face aux opérateurs Elhadj Mamadou Diouldé Diallo dit ‘’Bobo riz pourri’’, Elhadj Mohamed Soumah et Elhadj Abdoulaye Bah dans une affaire de farine pourrie stockée dans un magasin à Dabompa, en haute banlieue de Conakry.

Tiégboro accusait principalement Elhadj Bobo ‘’riz pourri’’ de mettre sur le marché de la farine périmée, impropre à la consommation. Le tribunal de Mafanco qui avait en charge le dossier, par la voix de madame Djénabou Donghol Diallo, a renvoyé Elhadj Bobo et compagnie « des fins de la poursuite pour délit non constitué » et ordonné « la restitution au véritable propriétaire de la farine, qui est au port de Conakry et dans les magasins de Dabompa. Le tribunal ordonne à ce que cette restitution se fasse en présence des services de la lutte anti-drogue et du crime organisé, sous escorte douanière, jusqu’à destination finale ».

Cette affaire portait sur plusieurs dizaines de tonnes de farine pourrie qui, selon la défense, était destinée à la société Forêt Forte et à la société Askia Groupe de la Côte d’Ivoire.

Lors de la prise en novembre dernier, le colonel Tiégboro avait promis qu’il allait s’en laver les mains si la justice libérait Elhadj Bobo qui, dit-il, est un multirécidiviste.

