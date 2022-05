Affaire FEGUIFOOT-MASITA : ces points qui coûtent cher à l’équipementier néerlandais

Se dirige-t-on vers la fin de l’ère Masita à la Féguifoot ? Le jeudi 26 mai 2022, le Comité de Normalisation de la fédération guinéenne de football annonçait via un communiqué, la suspension du contrat avec Masita (l’équipementier qui avait accompagné le Syli National à la CAN au Cameroun) pour non-respect des obligations contractuelles. 24 heures après cette annonce, le voile se lève peu à peu sur ce qui semble motiver cette forte décision du CONOR.

Près de deux ans après son arrivée, Masita s’apprête vraisemblablement à plier bagage de la Guinée. La marque néerlandaise créée en 1933 avait signé en novembre 2020, un partenariat avec la FEGUIFOOT alors dirigé par l’équipe du président Antonio Souaré. Sur les canaux d’information officiels d’alors, l’instance annonçait « la signature d’un contrat de deux années qui prenait effet à compter du 1er janvier 2021 ». L’annonce précisait également que cette signature ne concernait que deux sélections du Syli National, à savoir le Syli A et celui local qui devaient tous les deux bénéficier de beaucoup d’avantages.

Après avoir habillé les locaux au dernier CHAN où le Syli de Lappé Bangoura s’était emparé de la médaille de bronze synonyme de troisième place, l’équipementier avait par la suite habillé les seniors lors de la CAN 2022 au Cameroun. Mais Six mois après l’installation du Comité de Normalisation qui s’est lancé dans un vaste travail de toilettage des textes et même de redéfinition des méthodes de gestion, le constat sur les obligations contractuelles du partenaire hollandais est loin de satisfaire l’équipe dirigée par Madame Mariam Diallo Sy.

Tenez bien qu’aux termes de l’accord, l’équipementier s’engageait en novembre 2020 à accompagner « le Syli A et le Syli local en termes de matériels ; un appui pour l’organisation de 2 à 3 stages par an pour les deux sélections nationales ; une prime annuelle de représentation ; des primes de motivation pour les deux sélections nationales », pouvait-on lire sur le site de la Féguifoot. Mais il ressort clairement qu’après analyse des pièces dudit dossier de partenariat que la marque d’équipements sportifs n’a jusqu’à date accompli aucune de ses obligations.

Plus loin selon le même communiqué d’alors, « L’équipementier prévoyait également la mise à disposition d’un bus aux couleurs de Masita et de la Féguifoot d’une capacité de 53 places avec toutes les commodités et l’ouverture d’un magasin moderne à Conakry pour la vente des équipements », une série d’engagements dont le respect peut être appréciée aujourd’hui par l’opinion publique sportive.

L’autre aspect important du contrat engeait aussi Masita à « trouver une assistance technique pour les catégories inférieures, le football féminin et la médecine du sport » précisait l’organe dirigé alors par l’actuel PCA du groupe SAM GBM.

Mais après avoir succédé à Macron, l’équipementier italien qui vendait ses équipements au Syli depuis avril 2018, Masita n’a malheureusement pas honoré ses engagements cités ci-haut pour mériter la confiance du CONOR. Ceci, à la veille du début de la nouvelle campagne de l’équipe senior de Guinée sur le continent. A la place du CONOR, qu’auriez-vous fait chers abonnés ?

Ce qui est vrai est vrai !

Bernard Leno