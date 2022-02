Affaire FNDC/Fabou: le juge récusé pour non exécution des mandats d’arrêt contre Fabou et Simankan 

Tant attendue, ce lundi 14 février, à la cour d’appel de Conakry, la décision du juge concernant l’exécution des mandats d’arrêt décernés en instance contre l’ex-directeur central de la police judiciaire, contrôleur général Aboubacar Fabou Camara et son collègue Mohamed Lamine Simankan à la requête de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo a été renvoyée au 28 février prochain. En attendant que le premier président de la chambre se prononce sur les griefs émis par le parquet général qui a récusé le juge chargé du dossier.

Dans cette procédure, les deux officiers sont poursuivis pour des faits de : »violation de domicile et destruction de biens » à la requête des membres leaders du fndc notamment: Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo.

A l’ audience du jour, le juge a annoncé qu’il a été récusé par le parquet général pour n’avoir pas exécuté à l’audience dernière des mandats d’arrêt décernés en instance contre les prévenus, avant de décider de proroger la décision concernant l’exécution des mandats d’arrêt au 28 février prochain. Au motif que le premier président de la chambre doit se prononcer sur les griefs.

A rappeler que devant la même cour, le contrôleur général Fabou Camara est poursuivi pour des faits d' »arrestation arbitraire, menace, violence et injures » à la requête de Foniké Menguè.

Elisa Camara

