Affaire Gnelloy: une ONG invite le CNRD à exécuter aussi les autres mandats d’arrêt délivrés sous Alpha Condé

Suite à l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre Ousmane Gnelloy Diallo, en détention depuis le 28 septembre dernier pour « menaces de mort et injures publiques » à la requête de Kadiatou Biro Diallo, l’Ong Observatoire des droits de l’homme, de la citoyenneté et de la sécurité, ( O.D.C.S), dans une déclaration rendue publique à Conakry, ce mercredi 20 octobre, a dénoncé l’exécution sélective des mandats d’arrêt de l’ancien régime. Ainsi, l’ONG a invité les nouvelles autorités du pays à exécuter tous les mandats d’arrêt délivrés par l’ancien régime à défaut, leur annulation pure et simple.

Pour l’O.D.C.S, la loi ne doit pas s’appliquer seulement à ce jeune activiste des réseaux sociaux, qui se fait appeler « ministre de la défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook ».

« Nous prenons acte de l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre Monsieur Ousmane Gnelloy Diallo. Par contre, nous sommes préocupés par la non exécution des mandats d’arrêt internationaux décernés contre d’autres acteurs de la vie sociopolitique décernés par la justice guinéenne ceci, en violation manifeste et flagrante de l’article 9 de la charte de transition », a fait savoir, le président de la dite ONG, Mohamed Lamine Condé.

A ce titre, dira-t-il, « en notre qualité de défenseurs des droits de l’homme et membre de l’observatoire des droits de l’homme, de la citoyenneté et de la sécurité, demandons l’exécution de tous les mandats délivrés par l’ancien régime ou leur annulation pure et simple ».

Par ailleurs de rassurer : « nous sommes et restons opposés à l’exécution sélective des mandats d’arrêt de l’ancien régime ».

En tout état de cause, souligne-t-il, nous nous réservons le droit d’attirer officiellement l’attention des institutions nationales, internationales et les organisations des droits de l’homme sur cette injustice qui fragilise le vivre ensemble des Guinéens ».

Plus loin de prévenir: « avec la justice, le CNRD sera la solution de nos problèmes. Mais avec I’injustice, le CNRD sera le problème pour le bien-être des Guinéens ».

Elisa Camara

