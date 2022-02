Affaire Gnelloye et famille de Cellou Dalein Diallo : Fatou Gnelloye pourra être extradée vers la Guinée par les USA (Directeur Interpol Guinée)

Réapparue du côté des États-Unis d’Amérique à travers ses réseaux sociaux, Fatou Gnelloye Diallo visée par deux mandats d’amener est loin de se tirer d’affaires. Elle pourrait tout simplement être extradée vers la Guinée par les États-Unis d’Amérique.

A en croire le directeur d’Interpol Guinée, Fatou Gnelloye Diallo sera extradée vers la Guinée après l’émission d’un mandat d’arrêt contre elle.

« Nous, nous attendons le mandat d’arrêt pour l’exécuter. C’est notre travail. Nous sommes liés à 195 pays membres d’Interpol. Nous sommes obligés d’exécuter tout mandat qui nous parviendra. Les États-Unis sont membres d’Interpol et ils sont obligés d’exécuter notre mandat, il n’y a pas de problème. Les États-Unis d’Amérique sont tenus d’exécuter le mandat d’arrêt qu’on va les envoyer », a déclaré Gnouma Koïvogui, le directeur d’Interpol Guinée, dans « Mirador », de la radio Fim fm, ce jeudi, 03 février.

Fatou Gnelloye Diallo et son frère Ousmane Gnelloye sont poursuivis pour « injures grossières, menaces et diffamation » par les frères et sœurs du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo.

