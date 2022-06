Affaire Gnelloye : la famille Dalein se désiste (lettre de l’avocat)

La famille du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo vient de se désister de l’affaire qui l’oppose aux frères Ousmane et Fatou Gnelloye Diallo, ce lundi 20 juin 2022.

A travers une lettre transmise au président de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Conakry et dont Mediaguinee détient copie, Me Alseny Aïssata Diallo, l’avocat de la famille Dalein (Mariama Kesso Dalein Diallo, Thierno Sadou Dalein Diallo, Yayé Laouratou Dalein Diallo, Fatoumata Binta Dalein Diallo) indique celle-ci se retire des poursuites engagées contre Ousmane Diallo et Fatoumata Binta Diallo, plus connus respectivement sous les noms de Ousmane Gnelloye et Fatou Gnelloye.

Depuis la fin de l’affaire qui l’opposait à dame DK, Ousmane Gnelloye Diallo croupit en prison et sa sœur, Fatou Gnelloye, contre laquelle un mandat d’amener a été décerné a pu sortir du pays, notamment à cause de l’affaire qui oppose les Gnelloye à la famille de Cellou Dalein Diallo.

Avec ce désistement de la famille, celui qui aimait s’appeler le ministre de la défense de l’ex président Alpha Condé pourrait très prochainement recouvrer sa liberté.

Sadjo Bah