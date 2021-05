Affaire ‘’Grenade’’ : le verdict renvoyé au 4 juin, Me Béavogui désagréablement surpris

Le jeune Boubacar Diallo alias “Grenade” va devoir encore prendre son mal en patience avant d’être situé sur son sort dans son procès en appel à la cour d’appel de Conakry.

La décision du juge dans l’affaire du jeune Grenade poursuivi pour des faits” de tentative de meurtre et de détention illégale d’armes de guerre” qui était attendue ce vendredi 21 mai 2021 a été de nouveau renvoyée au 04 juin prochain.

« Le délibéré qui devrait être rendu aujourd’hui est prorogé au 04 juin prochain », a annoncé le juge Elhadj Souleymane Bah.

Un renvoi qui n’a pas été du goût de la défense. « Je suis désagréablement surpris. Cela fait bientôt 4 ans que mon client est en prison. Et bizarrement, on renvoie le dossier aujourd’hui sans aucune justification. Nous avons le sentiment que le droit ne sera pas dit. Je suis déçu et mon client aussi est déçu. On ne s’attendait pas à un renvoi aujourd’hui. Nous sommes sûrs qu’il y a quelque qui se prépare quelque part », a laissé entendre Me Salifou Beavogui.

A préciser que l’ex-militant de l’UFDG a été condamné en 2019 par le tribunal de première instance de Dixinn à une peine d’emprisonnement de 10 ans, assortie de 5 ans de sûreté.

Elisa Camara

