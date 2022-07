Affaire hôpital Donka: « Aucun travailleur de Donka ne perdra son travail », rassure le ministre Mamadou Péthè Diallo

Le ministre de la santé et de l’Hygiène Publique, Mamadou Péthè Diallo a rassuré que l’hôpital Donka n’est pas privatisé. Selon lui, les nouvelles dispositions prises par le gouvernement consistent de voir si l’Etat peut recouvrer une partie des subventions qu’il donne à l’hôpital Donka. C’était ce lundi 04 juillet, lors de la conférence de presse sur l’immersion gouvernementale.

« L’Etat paie à l’hôpital Donka, actuellement même là où il se trouve, près de 6 milliards de francs guinéens, chaque trimestre de subvention. Quand on calcule les recettes nettes que l’hôpital envoie au trésor public, c’est moins d’un milliard. Vous investissez 20 ou 24 milliards de francs guinéens, vous recouvrez un milliard. Mais où sont partis les autres ? Si l’hôpital ne peut pas contribuer au budget de l’Etat, au moins qu’il ne coupe pas quelque chose à l’Etat », a déploré le ministre de la santé, Mamadou Péthè Diallo.

Et d’ajouter : « Pour la première fois en Guinée, le gouvernement de transition a décidé de créer un cadre pour séparer les deux(2) fonctions. L’hôpital Donka est un projet qui dure depuis 7 ans. Notre gouvernement investi avec son argent propre et l’argent que ses partenaires lui ont donné, plus de 100 millions de dollars. Ce n’est pas une privatisation de l’hôpital Donka, ce n’est pas un abandon de souveraineté. Aucun travailleur de Donka ne perdra son travail. La concession, c’est une délégation de gestion, ce n’est pas un agent de recrutement, ce n’est pas un substitut de la fonction publique. Nos compatriotes qui sont là-bas sont déjà des fonctionnaires », a-t-il rassuré finalement.

Elisa Camara

