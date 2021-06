Affaire Ismaël Condé : le Ministère de la Justice accuse le détenu d’avoir “des relations difficiles avec certains de ses codétenus”

Le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux a réagi à l’affaire Ismaël Condé, le nom du détenu (responsable de l’Ufdg) qui s’est aspergé d’eau chaude quand le régisseur a vouiu le transférer dans un autre dortoir. Communiqué…

À propos de l’incident survenu à la maison centrale de Conakry dans l’après-midi du Mercredi 2 juin 2021, le Ministère de la Justice informe l’opinion que Monsieur Ismaël Condé n’a été agressé par aucun agent et n’est l’objet d’aucun harcèlement contrairement aux déclarations de son avocat.

La réalité est que Monsieur Ismaël Condé a souvent des relations difficiles avec certains de ses codétenus.

Ce mercredi 2 juin 2021 dans l’après-midi, Monsieur Ismaël Condé a eu de vives altercations avec l’un d’eux pour des susceptibilités. Aussitôt alerté, le régisseur est intervenu pour ramener le calme parmi les détenus.

Cependant, M. Ismaël Condé était dans tous ses états. Compte-tenu de cette mauvaise cohabitation et pour éviter tout autre incident, le régisseur a décidé de le transférer dans un autre dortoir situé près de l’infirmerie.

Non content de cette mesure et toujours colérique, il s’est volontairement ébouillanté le visage et le torse avec de l’eau chaude.

Ayant surmonté sa nervosité, il a demandé à être conduit à l’hôpital où il a été mis en observation. Heureusement, la brulure est sans gravité.

Après avoir regretté son comportement, le détenu Monsieur Ismaël Condé a reconnu dans un écrit s’être volontairement aspergé d’eau chaude par nervosité.

Fait à Conakry le 3 juin 2021

Service de Communication

Ministère de la Justice