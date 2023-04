Devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), la société American Beverage Sarl (SABEV) est poursuivie par le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, représenté par l’Agent judiciaire de l’État pour des faits d’atteinte à la santé publique et de fraudes fiscales.

Lors de l’audience de ce lundi 17 1vril 2023, la chambre du jugement a ordonné le renvoi du dossier à nouveau pour absence des rapports pour la suite des débats, pour le 27 avril prochain.