Affaire Kaporo-rail: « Ibrahima Kourouma est poursuivable, quand il ne sera plus ministre » (avocat des victimes)

Le collectif des victimes du déguerpissement de Kaporo-rails, Kipé 2 et Dimesse en 2019 n’entend pas baisser les bras face à l’Etat pour la récupération de leurs domaines.

Ce samedi 27 mars 2021, au cours d’une conférence de presse animée à la maison de la presse de Kipé, l’avocat de ces victimes, Me Alpha Yaya Dramé a confié que l’affaire qui est actuellement devant la Cour de justice de la CEDEAO est sur la bonne voie, tout en annonçant que le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr. Ibrahima Kourouma, sera tôt ou tard poursuivi devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes dans cette affaire de déguerpissement de Kaporo-rails, Kipé 2 et Dimesse.

« Je suis là à la demande des habitants de Kaporo-rails pour expliquer aux Guinéens qui sont aujourd’hui victimes. Puisqu’il y a eu Kaporo-rails bis partout à Conakry. On constate des destructions parfois conformes à la loi et plus généralement non conformes à la loi. Aucun respect de la procédure en la matière. Donc, l’Etat devient à la fois propriétaire et justicier. Il fait sa propre justice. Donc, je suis là pour permettre à la fois aux habitants de Kaporo-rails et aussi à tous les Guinéens de savoir que le combat est toujours ouvert et nous avons toujours les gants de boxe à la main contre l’Etat. », indique-t-il. Avant de rassurer que l’affaire est pendante devant la cour de justice de la CEDEAO. « L’audience pourrait être fixée incessamment. Nous sommes en attente du transport judiciaire qui devrait s’effectuer à Conakry…Lorsque qu’un Etat estime qu’une personne occupe son bien, si l’occupation est devenue définitive, la procédure voudrait que l’Etat saisisse le tribunal, qu’il apporte la preuve de son droit de propriété et qu’il sollicite le tribunal d’ordonner l’expulsion. Mais quand vous vous rendez vous-même justice, vous commettez une voie de fait. », martèle Me Dramé.

Parlant d’Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, l’avocat a dit ceci : « Si les victimes d’aujourd’hui n’ont pas la possibilité de déposer une plainte pour abus d’autorité, voie de fait contre l’actuel ministre de l’Habitat, sachez qu’il est toujours poursuivable, quand il ne sera plus ministre. Aujourd’hui il n’est justiciable que devant la Haute Cour de Justice, parce qu’il est ministre. Il bénéficie de ce qu’on appelle une immunité partielle ».

Elisa Camara

