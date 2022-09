Affaire Kassory et Cie : « je vous rassure que dans un bref délai, les procès de ces personnes vont commencer » (Aly Touré, CRIEF)

Placés en détention provisoire il y a environ six (06) mois, les procès de l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et six autres anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé tardent à s’ouvrir à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Interrogé sur le sujet ce jeudi 15 septembre, le procureur spécial près la Crief a assuré sur Sabari dm que leurs procès vont ouvrir dans un bref délai.

Aly Touré indique que des mesures sont prises pour accélérer l’instruction de leurs dossiers afin d’organiser leurs procès

« A l’heure où je vous parle, nous avons créé deux sections au niveau de la chambre d’instruction pour pouvoir accélérer l’instruction des dossiers pour que nous puissions organiser dans un bref délai, les procès dans ces différentes affaires. Mais, les procès ont déjà commencé à la Crief. On a commencé déjà à juger les affaires. Peut-être que les affaires pour lesquelles vous vous attendez pour qu’il y ait jugement, on est entrain de faire des investigations. Les juges sont entrain de travailler. Et dans un bref délai, je vous rassure que dans un bref délai, les procès de ces personnes vont commencer », a déclaré Aly Touré chez nos confrères de Sabari fm.

Par ailleurs, Aly Touré réfute le fait d’être à la base de la détention prolongée de Ibrahima Kassory Fofana et Cie à la maison centrale de Conakry.

« Ces personnes sont placées en détention provisoire par les juges d’instruction, par la Chambre de l’instruction. Ce sont les juges qui placent en détention. Le procureur ne place en détention que dans des situations exceptionnelles. Et dans le cadre de la Crief, tous ceux qui ont été placés en détention ou sous mandat de dépôt par le parquet ont été présentés aux juges et les juges ont remplacés les détentions faites par le procureur par les détentions faites par les juges. Donc, actuellement ce sont les magistrats instructeurs qui ont placés ces personnes en détention. Ce qui est légal », a expliqué Aly Touré.

Sadjo Bah