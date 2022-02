Libéré par la justice le 14 janvier dernier et de nouveau arrêté pour les mêmes faits le 31 janvier 2022, l’avocat de Kerfala Dabo, agent de sécurité accusé de meurtre à Kouroussa, précisément à Kourokörö, parle d’injustice.

Selon Me Salifou Béavogui, c’est le 14 janvier dernier que son client a bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire de meurtre de Lamine Traoré, employé d’une société chinoise à Kouroussa. Des faits qui remontent au 22 novembre 2021.

« Il s’agit d’un certain Kerfala Dabo, anglais, d’origine guinéenne. Il est agent de sécurité et il fait la culture à Kouroussa. Les faits remontent au 22 novembre 2021 quand un coup de feu a éclaté. Entre-temps, il y a eu un décès. Donc on a mis le décès à son compte. Après toutes les investigations, le 14 janvier 2022, il a bénéficié d’un non-lieu par le juge d’instruction Oumar Doumbouya puis il a été libéré et renvoyé des fins de la poursuite. Et hier, il a été interpellé par la gendarmerie, c’est à dire la direction centrale des investigations judiciaires. Et au moment où je vous parle, il est en route pour Kankan avec les gendarmes pour le ramener à Kouroussa pour les mêmes faits. Ce qui est en train de se passer, c’est de l’injustice pure et dure. Et, moi en tant qu’avocat, cela m’inquiète. Il faut respecter les droits de la défense, il fallait le convoquer régulièrement, au lieu de l’attraper de la sorte », a dénoncé Me Salifou Beavogui au micro de Mediaguinee, hier mardi 1er Février 2022.

Elisa Camara

