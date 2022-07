Affaire LONAGUI vs Guinée Games : la vérité sur les emplois indirects!

Le communiqué de la LONAGUI vis à vis des opérateurs de paris sportifs a fait l’effet d’une bombe.

En effet, le plus grand acteur avec monopole, Guinee Games, se voit menacé par l’acteur étatique LONAGUI qui annonce la récupération des activités de paris sportifs dans le réseau physique.

Certains voient un acharnement, d’autres une corruption et des emplois perdus… et les langues se délient depuis dans tous les camps. Et l’argument principal de Guinée Games est la perte d’emplois de plus de 5.500 emplois.

Sauf que cela n’est pas tout à fait correct!

Les 5.500 emplois directs et indirects créés par GuineeGames se décomposent comme suit: 500 emplois directs, donc des travailleurs sous contrats avec la société et 5.000 emplois indirects qui correspondent au réseau de revendeurs qui ont des kiosques.

Les fameux 5.000 emplois perdus dont parle la société Guinee Games sont en fait un réseau de revendeurs qui vont continuer à travailler avec la LONAGUI de manière transparente.

La LONAGUI dans sa démarche de protéger les revendeurs a pour objectifs d’utiliser le réseau existant pour continuer les activités. Des formations sur les nouveaux terminaux ont déjà commencé avec les revendeurs de Guinée Games qui ont entendu la démarche. Et mieux, les revendeurs seront mieux rémunérés. Contrairement à Guinée Games qui donne 5% de commissions, la LONAGUI verse 7% à ses revendeurs.

Depuis plusieurs jours, on fait face à une campagne de dénigrement de la part de Guinée Games concernant ces emplois et sur la performance de la LONAGUI. N’ écoutez rien. Ce ne sont que des contre-vérités.

Voici quelques chiffres

En 2021, Guinée games a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 256 milliard avec plus de 5000 points de vente avec le loto paris sportif et jeux en ligne. Après plus de 20 ans d’exploitation!

La Lonagui avec 1000 points de vente réalise un chiffre d’affaires brute de 177 milliard en 2021 juste avec les paris hippiques en 3 ans d’exploitation. La LONAGUI avec 5 fois moins de kiosques soit 1000, réalise près de la moitié du chiffre d’affaires que Guinée Games déclare avec 5.000 kiosques. Voici la réalité!

La LONAGUI est beaucoup plus performante que Guinée Games rien qu’avec PMU.

Comparaison n’est pas raison, mais nous comprenons mieux pourquoi les nouvelles autorités veulent que la LONAGUI prenne les rênes des paris sportifs. C’est tout simplement plus bénéfique pour la Guinée!

Proportionnellement, nous pourrions dire que si la LONAGUI récupère les paris de Guinée Games, son chiffre d’affaires avoisinerait les 800 milliards de nos francs pour tous les guinéens et pas que pour une personne.

Cette bataille de la LONAGUI et Guinée Games, c’est tout simplement choisir entre La Guinée et Une société privée.

Les seuls emplois qui sont en jeu sont les emplois directement de Guinée Games, les 500 personnes qui pour la plupart ont passé des années avant d’obtenir un contrat en bonne et dû forme avec la société. Ce qui est encore plus étonnant est le refus de Guinée Games à venir sur la table de négociation pour sauver ces 500 emplois. Ce qui est la preuve qu’il ne se soucie pas vraiment de préserver les emplois mais des intérêts personnels.

Au lieu de faire des publications avec des artistes sponsorisés et de vidéos d’employés comédiens, venez dire la vérité aux guinéens.

Avec la LONAGUI, les emplois de revendeurs sont sauvegardés et ils sont mieux payés. C’est cela la vérité!