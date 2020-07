Affaire Maersk : Erratum de ”Journal d’Afrique”

Suite à la publication du texte ; Licenciement abusif : « Maersk doit verser plus de 900 millions à son ex caissière », dans notre journal ”Journal d’Afrique” la semaine dernière, nous présentons nos excuses à la Société Maersk-Guinée S.A et au du Tribunal de Travail de Mafanco. Nous avons publié le texte suite aux informations glanées ici et là sans nous approcher du Tribunal de Travail, non plus des responsables de Maersk ni de la victime.

Nous présentons donc nos excuses pour diffusion de telles informations incertaines.

La Rédaction de Journal d’Afrique