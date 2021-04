Affaire ‘’Magouille à la Fonction publique’’ : un membre du Collectif des 5565 répond à Pierre Koly Goepogui

Après la sortie fracassante de Pierre Koly Goepogui du collectif des 2000 hier jeudi dans les Grandes Gueules d’Espace contre certains cadres, ce vendredi, 23 avril 2021, dans la même émission, Ismaël Dioubaté du Collectif des 5565 a dit que Koly s’est acharné contre les cadres de la Fonction publique.

« On en a mare, parce que trop c’est trop. Les 2000, quand Koly dit qu’ils ont substitué des gens, je m’inscris en faux ». C’est par ces propos qu’il a commencé, avant d’ajouter ceci :

«Koly s’est acharné contre les cadres de la fonction publique. Quand la Fonction publique a vérifié les arrêtés, ils ont dit à Koly : “dans tes 2000, c’est 595 qui sont bons. Le reste, on ne prend pas. On ne sait pas comment tu as eu tes arrêtés. »

Le procès-verbal dit quoi ? « Le gouvernement prend en charge ces 5565. Tout autre matricule qui viendra après n’est pas authentique. Le groupe que moi je défends est celui des 5565 cas. Et quand Koly passe dans les radios, il sabote ce dossier. Nous voulons que Koly laisse le dossier des 5565, parce que cela nous concerne. On s’est battu pour ça pendant 6 ans pour aboutir à notre prise en charge. Moi-même, j’ai fait la prison à cause de ce dossier. Donc je ne vais pas laisser quelqu’un saboter ce dossier et critiquer les gens qui nous ont aidés. Moi je suis à la fonction publique, Koly est à la fonction publique. Ce n’est pas tout le monde, mais ceux qui avaient des bons arrêtés et des bons diplômes ont eu gain de cause. Avant, c’était 11mille. Quand ils ont vérifié, il est resté 5565. Un lot dont moi je fais partie, tout comme Koly. »

Poursuivant, Ismaël Dioubaté soutient que Koly même serait d’accord pour l’engagement des 5565 sur les 11.227 personnes à la base. « Koly même est d’accord parce qu’il a signé ce procès-verbal. Ceux qui sont devant la justice aujourd’hui, moi je ne connais pas leur cas. S’il y a un matricule dans les 5565 devant la justice, moi je suis prêt à répondre et à défendre ce matricule. »

« Je ne sais pas comment Koly a eu ces matricules. J’ai les arrêtés de tous les 5565 qui ont été engagés. Si Koly dit aujourd’hui que ces 2000 ont eu des matricules et des arrêtés d’engagement, je m’inscris en faux. Ces 2000 là n’ont jamais eu les arrêtés d’engagement et des matricules donnés par la Fonction publique. Ce que je ne comprends pas chez Koly, après toute vérification, le gouvernement retient un nombre de personnes, je ne sais pas pourquoi toi tu te tues, tu défends l’indéfendable? Si vous remarquez, depuis tout ce temps, Koly parle et il n’est pas écouté par le président c’est parce le président connaît ce dossier », précise-t-il.

Ismaël Dioubaté, après avoir nié tout lien particulier avec les cadres, demande à Koly de ne pas s’attaquer aux personnes qui les ont aidés.

Christine Finda Kamano

