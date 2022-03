Accusé par la dame Mariama Baldé de l’avoir percuté exprès sur la moto au motif qu’elle lui aurait refusé son contact, Mouctar Djimi a été entendu, ce mardi 22 mars, par le tribunal de première instance de Mafanco.

Poursuivi pour « coups et blessures volontaires » sur la plaignante, le prévenu, mécanicien de profession a déclaré au tribunal que son geste n’était intentionnel, c’était un accident.

« C’était un soir vers 17 heures, je quittais mon garage lorsque je me suis croisé avec un taxi moto qui cherchait à me doubler dans la circulation lorsque que son volant a touché le mien, et il est tombé avec la dame qui était derrière lui sur la moto. Moi, je ne suis pas tombé parce que j’étais sur une grosse moto. Et les gens sont venus en masse. Donc, pris de peur, je suis allé m’arrêter à quelques mètres des lieux de l’accident et j’ai appelé mon frère qui s’est directement rendu sur les lieux. Donc, il a envoyé la dame à la clinique Ambroise Paré où elle a reçu les premiers soins. Et il l’a également envoyé à l’hôpital Ignace Deen. C’est mon frère qui a payé tous les frais. Quant à la moto, nous l’avons réparé et remis au motard. Donc, c’est après trois (3) jours que les policiers sont venus me chercher. J’ai été entendu puis libéré. Parce que c’était un accident. Monsieur le président, c’était un accident, ce n’était pas intentionnel. Je m’excuse. Et je suis prêt à assurer tous les frais de ses soins.

A la question de savoir s’il avait demandé le numéro de la dame Mariama Baldé, le libanais de répondre : « jamais »

Elisa Camara

+224654957322