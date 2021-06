Affaire Me Pépé Antoine : Fabou présent au procès, l’affaire renvoyée au 23 juin prochain

Poursuivis devant le tribunal de première instance de Kaloum pour ‘’injures publiques et atteintes au liberté individuelle” à la requête du Barreau de Guinee et Me Pepe Antoine Lamah, le patron de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), Aboubacar Fabou Camara et son collègue Commandant Sékou Ly se sont présentés à l’audience de ce mercredi, 16 juin 2021.

A cette audience du jour consacrée à la fixation de la caution, le tribunal présidé par Hadja Mariama Doumbouya a fixé le montant à 3 millions de francs guinéens, avant de renvoyer l’affaire au 23 juin pour l’ouverture des débats.

Pour Me Salifou Beavogui de la partie civile, « cette présence du contrôleur général, Fabou est déjà une victoire. Ce qu’il faut saluer, c’est que le Contrôleur général, Aboubacar Fabou Camara et commandant Sékou Ly ont effectivement comparu ce matin. Ce qui est une avancée significative dans l’édification dans notre état de droit. Nous allons nous acquitter de la caution et le 23 juin, je pense que nous allons batailler dur pour faire triompher le droit et l’état de droit dans cette affaire », Me Bea.

A préciser que le commissaire Fabou est accusé par Me Pepe Antoine Lamah de l’avoir retenu contre son gré lors d’une visite rendue à l’un de ses clients détenus à la DPJ la semaine dernière.

Elisa Camara

+224654957322