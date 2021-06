Affaire Me Pépé Antoine : Fabou sera entendu ce mercredi par le TPI de Kaloum

Accusé depuis quelques jours d’avoir retenu l’avocat Me Pépé Antoine Lamah contre son gré, le patron de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara livrera sa version des faits demain mercredi 23 juin 2021, au tribunal de première instance de Kaloum où il est poursuivi avec son collègue commandant Sékou Ly pour des faits “injures publiques et atteintes aux libertés individuelles” à la requête du barreau de Guinee et de la victime.

A l’audience précédente où le Directeur centrale de la DCPJ et son collègue ont répondu présents à la grande surprise de bon nombre de personnes, la caution a été fixée à 3 millions de francs guinéens. Un montant à laquelle la partie civile doit d’acquitter d’ici ce mercredi.

La partie civile représentée par Me Salifou Béavogui a promis de lutter dur afin de gagner la bataille face au commissaire Fabou et son compagnon.

Ce qui reste clair, c’est que le dernier mot revient dans au tribunal présidé par la juge Hadja Mariama Doumbouya.

Elisa Camara

