Affaire Me Pépé Lamah : Fabou nie les faits, l’affaire renvoyée pour des fins de négociations pénales

Les débats dans l’affaire qui oppose le barreau de Guinée et Me Pépé Antoine Lamah au patron de la direction centrale de la police judiciaire,( DCPJ), Contrôleur général Aboubacar Fabou Camara et son collègue commandant Sekou Ly qui devraient s’ouvrir ce mercredi 23 juin au tribunal de première instance de Kaloum ont été renvoyés au 30 juin prochain suite à une sollicitation pour des fins négociations pénales entre les parties.

Cette procédure de négociation a été sollicitée par l’actuel bâtonnier, Me Djibril Kouyaté et l’ancien bâtonnier, Me Dinah Sampil qui promettent de revenir au tribunal le 30 juin prochain avec un résultat, “qu’il soit positif ou négatif”.

«…. Moi en tant qu’ancien bâtonnier, j’ai été sollicité par mon collègue le bâtonnier en exercice pour m’ajouter à lui et demander au tribunal le renvoi de l’affaire pour des fins de négociations pénales. Cette procédure de négociation pénale étant prévue par le code de procédure pénale, je crois que c’est sur cette base que nous sommes partis et heureusement le tribunal nous a suivi. Nous estimons qu’à ce niveau de responsabilité, M. le directeur de la police judiciaire, en dépit de son grade de général ne peut pas être exposé dans le spectacle d’une audience judiciaire à un avocat avec qui il est appelé à travailler désormais pour le grand bénéfice des procédures devant les tribunaux. Donc le souci de cette harmonie pour qu’à l’avenir les deux se retrouvant dans un dossier puissent collaborer efficacement à motiver le bâtonnier en exercice pour demander le renvoi de ce dossier pour des fins de négociations”, a dit Me Dinah Sampil. Et d’ahouter : ” Déjà demain à 15heures, les deux parties sont conviées au siège du conseil de l’ordre pour que la négociation pour laquelle le renvoi a été accordé soit entamé immédiatement puisque le délai du renvoi est d’une semaine. Qu’on aboutisse à un résultat nous reviendrons pour la faire valider, qu’un résultat positif ne soit pas trouvé nous reviendrons également ici et cette fois ci pour permettre au tribunal d’avancer dans le procès”.

A noter que le commissaire Fabou et son collègue commandant Sékou Ly, tous poursuivis pour des faits d'”injures publiques et atteinte aux libertés individuelles” à la requête du barreau de Guinée et de la victime. Les accusés ont tous les deux niés les faits qui leur sont reprochés.

Elisa Camara

+224654957322