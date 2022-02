Affaire mise en liberté provisoire de Toumba : le verdict attendu le 18 février prochain 

L’audience en référée dans le dossier de la demande de mise en liberté provisoire de l’ancien aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias ‘’Toumba’’, poursuivi pour des faits « massacres du 28 septembre » s’est tenue ce jeudi 10 février 2022, au tribunal de première instance de Dixinn, avant d’être renvoyée pour décision être rendue le 18 février prochain à 12 heures.

Au sortir de l’audience, le pool d’avocats du principal présumé, à travers la voix de Me Lancinet Sylla déclaré : « Le dossier a été mis en délibéré. Nous nous réjouissons d’un élément qui est d’ailleurs une première. Nous avions eu par le passé à organiser des procédures de référé, mais le directeur de l’administration pénitentiaire n’avait jamais comparu. Alors qu’il a toujours été assigné en tant que gardien des personnes qui sont en état d’incarcération. Mais le nouveau directeur a comparu aujourd’hui. Il a même pris la parole. Ça, c’est une avancée. Ça nous fait espérer. Et le procureur était là. On a débattu. L’affaire est mise en délibéré pour décision être rendue vendredi le 18 de mois à midi. »

A noter que c’est depuis plus de trois(3) ans maintenant que le pool d’avocats de Toumba demande sa mise en liberté provisoire pour des raisons de santé.

Elisa camara

