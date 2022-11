Affaire M’mah Sylla: à la barre, son « petit ami » Patrice Lamah nie les faits et charge Célestin et Daniel

Le dossier des présumés auteurs de l’assassinat de M’mah Sylla s’est ouvert ce jeudi 3 novembre, au Tribunal de Première Instance de Mafanco.

Parmi les quatre (04) accusés, trois ont été présenté devant le tribunal et le quatrième, du nom de Célestin Millimono est en fuite.

Patrice Lamah, Daniel Lamah et Sébory Cissé étaient à la barre ce jeudi 03 novembre. Ils sont accusés des faits de « viol, avortement, risque causé à l’autrui et administration des substances nuisibles ».

A l’ouverture de l’audience, les trois prévenus à la barre ont tous nié les faits pour lesquels ils sont poursuivis.

A la barre pour donner sa part de vérité dans cette affaire, Patrice Lamah a demandé au tribunal d’observer une minute de silence en la mémoire de M’mah Sylla. Une demande rejetée par le juge.

Suite à ce refus, Patrice Lamah explique : « Depuis 17 ans, j’ai connu M’mah Sylla, elle venait à notre clinique pour ses soins. En 2020, elle est devenue ma petite amie, on sortait ensemble et en novembre 2020, on a rompu. En 2021, elle s’est présentée chez nous pour ses consultations parce qu’elle ne voyait pas ses règles. Elle était enceinte d’un mois et quelques jours. Elle m’a demandé qu’elle veut avorter. J’ai dit non, moi je ne veux pas l’avortement. Ainsi, elle est partie voir Dr Célestin, c’est lui qui a fait l’avortement. Et après l’avortement, la dame a subi des complications »

A la suite de ces complications, M’mah Sylla a suivi une intervention chirurgicale dans le but d’arranger les complications qu’elle a subies lors de l’avortement « Et cette intervention chirurgicale a été faite par Daniel Lamah. Et Comme M’mah continuait à saigner, elle sera transférée à la clinique de Dr Cissé à Dabompa, dans la commune de Matoto. Selon Patrice Lamah, M’mah Sylla a suivi quatre interventions chirurgicales chez Dr Cissé dont les trois se sont faites devant lui », a souligné Patrice Lamah.

A la question du juge de savoir s’il était le père de l’enfant? Le prévenu de répond : « Elle m’a dit que je suis le père de l’enfant. Quand elle m’a dit qu’elle veut avorter, je l’ai juste expliqué les risques de l’avortement », argumente Patrice à la barre avant d’affirmer qu’il est l’adjoint de Dr Daniel, et que lui-même faisait des interventions chirurgicales mais n’a jamais fait un stage par rapport à ça.

Répondant à une demande du ministère public, Patrice Lamah dira que les interventions chirurgicales répétées étaient dans l’intérêt de la défunte « les quatre interventions chirurgicale subies par M’mah Sylla à la clinique étaient dans son intérêt », soutient Patrice Lamah avant de faire savoir que la clinique était opérationnelle depuis 2009 mais sans agrément. Mais au moment où la défunte M’mah Sylla suivait sa première intervention chirurgicale, la clinique était sur la voie d’obtenir son agrément.

Confronté à un avocat de la défense et à la question de savoir s’il a mis des substances dans le jus de M’mah Sylla qu’elle aurait bu dans un bureau de la clinique, l’accusé a nié les faits et nié également avoir eu des rapports sexuels avec la défunte à la clinique.

Poursuivant, Me Salifou Béavogui a sollicité du tribunal la comparution des médecins tunisiens à la barre. Le ministère public répond à l’avocat que « M’mah Sylla est partie en Tunisie mourante ».

Le juge du tribunal de Mafanco a suspendu l’audience et l’a renvoyé au 8 novembre pour la suite des débats.

Mamadou Yaya Barry