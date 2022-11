Affaire M’mah Sylla: deux prévenus reconnaissent avoir opéré plusieurs fois la victime

Les débats dans le dossier des présumés assassins de M’mah Sylla s’est poursuivi au tribunal de première instance de Mafanco ce mardi 08 novembre.

Dans le box des accusés, Patrice Lamah, Daniel Lamah et Sébory Cissé, présumés auteurs de l’assassinat, sont poursuivis pour « viol, avortement, risque causé à l’autrui et administration des substances nuisibles » à l’endroit de la défunte.

A la barre, Daniel Lamah, celui-là même qui a effectué la première intervention chirurgicale «réparatrice»sur la victime, explique : « Je suis à Dubreka et eux ils sont à Entag. C’est Patrice qui m’a appelé sur instruction de Célestin pour que j’aille les assister comme j’avais l’habitude de le faire pendant les périodes d’urgences. C’est Célestin qui m’a donné l’autorisation d’opérer M’mah Sylla mais elle pleurait, elle avait mal au ventre et elle me demandait de l’aider sans savoir ce qu’elle a », a-t-il soutenu, avant de poursuivre: « Quand j’ai demandé à Célestin, c’est lui qui m’a dit qu’elle est venue le matin avec les maux de ventre et j’ai posé mon diagnostic.

Durant l’opération, je ne savais pas qu’il y avait eu un avortement et il n’y avait aucune plaie ou signe. Après la consultation, j’ai posé un diagnostic de kyste ovarien droit et d’appendicite.

C’est seulement pendant l’intervention j’ai constaté que sa partie intime était purulente, gonflée et ça saignait beaucoup. Logiquement j’ai décollé l’intestin, j’ai réparé le kyste et j’ai procédé à l’inspection des autres organes, ce qui a duré 45 mn et j’ai introduit une compresse pour la vérification, ensuite j’ai refermé. Je n’ai pas remarqué les problèmes après ça», explique Daniel Lamah.

« Cinq (5)jours après, la patiente commençait à aller mieux dans la clinique de Célestin, elle faisait même les selles donc elle est rentrée à la maison . Il a fallu sept (7) jours que la grand-mère de M’mah qui m’a dit qu’il y a le pus qui sortait de sa partie intime, qu’elle saignait de la partie également (c’est-à-dire deux semaines après l’intervention).

Tout de suite, quand j’ai appris le gonflement et que le pus sortait donc j’ai donné les instructions à Patrice et Célestin pour remédier à cela et j’ai promis de venir chaque deux (2) jours pour les soins.

C’est la même nuit que Célestin m’a appelé pour me dire qu’elle faisait les selles par la voie vaginale et qu’elle continuait à saigner mais Célestin m’a dit que c’était faux.

C’est le lendemain, quand j’ai parlé à Célestin qu’il m’a dit d’aller à Dapompa dans la clinique de Dr Sébory Cissé.

C’est ainsi que nous nous sommes rendus là-bas et la patiente M’mah y était allongée, ils m’ont demandé un engagement afin de prendre soin d’elle, un acte que j’ai signé où elle a subi trois interventions».

A son tour, prenant la parole, Sebory Cissé a soutenu avoir reçu effectivement la défunte M’mah Sylla dans la nuit indiquée par Daniel Lamah, allant de 1h à 2h du matin, accompagnée de sa grand-mère dans un état critique.

Celui-ci soutient la thèse du viol répété, accompagné de grossesse ensuite d’un avortement collectif par Célestin et Patrice que la victime lui aurait confié en ces termes: » j’ai reçu la victime avec sa grand-mère Hadja Djamilatou avec les organes perforés et les selles conduites par le vagin entre 1h à 2h du matin. Après la réanimation, je me suis approché de la victime qui s’est confiée à moi, en me disant qu’elle a été victime d’un viol collectif par Célestin qui a été consulté par la suite par Patrice, sous la recommandation de son confrère Célestin qui était le petit ami de M’mah Sylla.

Après le constat de la grossesse, ils ont essayé l’avortement à plusieurs reprises, chose qui a perforé le vagin et ils ont introduit les compresses pour boucher les trous qui ont lâché et ont conduit les selles dans les parties intimes», a relaté Sebory Cissé, avant de poursuivre: » j’ai demandé à ce qu’ils (Daniel et Célestin) s’engagent médicalement et pénalement par écrit afin de répondre devant la loi. C’est ainsi que j’ai appelé Daniel pour qu’il vienne et je me suis occupé de la victime.

A son arrivée, quand il a constaté l’état de M’mah Sylla, il a commencé à pleurer et il m’a supplié de sauver la victime. C’est ainsi que j’ai rédigé l’engagement et il a signé.

De là j’ai informé la famille de la victime en les éclairant sur la situation médicale en disant que contrairement à ce que qu’on leur a fait savoir, M’mah Sylla n’avait pas un kyste mais c’est un avortement qui a mal tourné. Donc je préfère me décharger et l’envoyer dans un centre de santé hospitalier mais ses parents ont demandé de m’occuper d’elle. C’est ainsi que je l’ai opéré», dit-il

« Pour la première opération, ils lui ont donné à manger. L’observation n’a pas marché, le drainage renvoyait les liquides verdâtres. On a repris une autre intervention, elle n’observait pas encore les règles qu’il faut. Ses parents ont préféré qu’elle soit évacuée à Ignace-Deen, chose qui a été faite avec tous les rapports mais ils n’ont pas accepté de remettre les papiers qui l’accompagnaient.

Après quelques jours, elle a encore été opéré mais ça a encore échoué. C’est ainsi que le lendemain, j’ai été interpellé par la gendarmerie ÉCO 17», a laissé entendre Sebory Cissé.

Après huit (8) heures de débats sous l’œil vigilant du président Souleymane 1 Traoré, pendant lesquelles l’on a écouté deux des accusés, notamment Daniel Lamah et Sébory Cissé, l’audience a été reportée au mardi 22 novembre prochain pour la suite des débats.

Mayi Cissé