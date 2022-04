Affaire Mohamed Aly Thiam : Me Abass tire sur le Barreau de Guinée

Le Barreau de Guinée est pris en « flagrant délit » de sa propre jurisprudence !! Je ne suis pas l’avocat de Monsieur Mohamed Aly Thiam, mais il a raison ! Les anciens magistrats devenus avocats:

1- Maître Martin

2- Maître Boubacar Sow

3-Maitre Samuel Marcathy

4 – Maître Camara Momory Benjamin

5 Maître Bassirou Barry…

6 Maître Théa Pasquiley et le Bâtonnier Portos, l’un des meilleurs de sa génération… Le Bâtonnier Boubacar Kassory Bangoura…

7- Maître Tounkara ancien maire de Mamou ancien magistrat et

député… L’un des promoteurs de la loi o14…

8- Maître Doura Chérif, ils me diront qu’ils n’étaient pas à la retraite mais le Doyen Tounkara était à la retraite…Et il a été agréé sous l’empire de la 014…Il faut être humble et d’apprendre avant d’être avocat… La formation continue est obligatoire… Il faut confirmer ou exécuter l’arrêt de la Cour d’Appel… C’est notre propre jurisprudence, celle du Conseil de l’ordre même… La jurisprudence est une source de droit… Nos droits… Il faut élever ce pays en élevant son langage disait Camus…

Me Fodé Abass Bangoura (in page Facebook)