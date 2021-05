Affaire Mohamed Touré : Oyé Béavogui sollicite l’aide du président Alpha Condé pour payer l’amende de 3 milliards gnf

Depuis plus de 3 ans maintenant qu’ils sont sous les verrous aux Etats-Unis d’Amérique, Mohamed Touré et son épouse Denise Cros Touré n’auraient besoin que de 300.000 dollars américains, soit 3 milliards de francs guinéens pour recouvrer leur liberté.

Reconnu coupable de trafic d’être humain, de travail forcé, d’hébergement d’un étranger en situation illégale, le couple avait été condamné par le tribunal fédéral de Fort Worth (Texas), à 7 ans de prison ferme et à la saisie de leurs biens.

Selon l’honorable Oyé Béavogui, secrétaire général par intérim du Parti Démocratique de Guinée- Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA), le camarade Mohamed Touré serait victime d’un complot visant à le dénigrer.

« Le camarade aujourd’hui est victime d’un complot permanent visant soit à l’éloigner du parti ou à le dénigrer et mettre en mal l’intégrité ou la moralité même du camarade. Nous nous sommes des habitués de route de ces séries. Et évidemment nous n’avons rien à reprocher à notre camarade secrétaire général et nous savons que c’est un homme qui a une bonne moralité, qui est fidèle continuateur de l’œuvre immortelle du Responsable suprême de la révolution, le Camarade Ahmed Sékou Touré. Et donc pour toutes ces raisons, il fallait bien s’attendre à cela », a-t-il expliqué.

Les autorités judiciaires américaines demanderaient le paiement d’une amende de 300.000 USD, soit 3 milliards de francs guinéens. L’honorable Oyé Béavogui sollicite l’aide du Président Alpha Condé et du gouvernement guinéen.

« Aujourd’hui, ça fait pratiquement 3 ans à 4 ans. Et le problème fondamental lié à cette peine, c’est la question de l’amende qu’il y a lieu de payer au niveau de la justice américaine. Donc les autorités judiciaires américaines ont demandé le paiement d’une amende de 300.000 dollars et qui fait un équivalent de 3 milliards de francs guinéens. Et donc au jour d’aujourd’hui, il s’agit de trouver un moyen financier afin de pouvoir accélérer le processus de libération du couple Touré. Depuis belle lurette, nous avons sollicité l’aide du gouvernement, du chef de l’État, afin que cela soit payé mais jusque-là ce n’est pas effectif. C’est une sollicitation et nous n’arrêterons pas d’interpeller les autorités sur la question. 3 milliards, ce n’est rien pour le président de la République, 3 milliards, ce n’est rien pour le gouvernement, ils peuvent bien s’en acquitter par devoir envers un citoyen qui n’est pas qu’un simple citoyen, mais qui est aussi un secrétaire général, un leader politique, qui est aussi le fils de celui qui a libéré la République de Guinée, le Président Ahmed Sékou Touré. Donc, par devoir de mémoire, par honneur pour la République, le chef de l’État doit effectivement s’impliquer en ce sens là. C’est une doléance, c’est une sollicitation que nous posons et en ce sens nous pensons qu’ils pourront bien s’impliquer afin que le camarade et son épouse puissent recouvrer leur liberté le plus vite que possible», a-t-il prié.

Maciré Camara