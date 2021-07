Affaire Mousto Camara/Jaiye Music : les débats reprendront le 15 juillet prochain au TPI de Dixinn

Les débats dans l’affaire de “dénonciation calomnieuse et diffamation” qui oppose l’artiste Moustapha Camara ” Mousto ” à son ancienne maison de distribution Jaiye Music groupe qui ont été arrêtés depuis le 03 juin dernier reprendront le 15 juillet prochain, a-t-on appris de source sûre.

Cet arrêt des débats avait été ordonné par le juge Charles Alphonse Wright qui avait renvoyé les parties devant un juge d’instruction pour supplément d’informations, avant de revenir devant son tribunal.

A la dernière audience en date du jeudi 03 juin 2021, l’auteur du célèbre morceau “Wanwanyi” qui est poursuivi par son ancienne maison de distribution pour des faits de :” dénonciation calomnieuse et diffamation”, a dit à la barre: « c’est 4 de mes morceaux qu’ils étaient autorisés de distribuer sur les différentes plateformes. Et après ce contrat, ils ont continué à distribuer mes œuvres sans mon consentement. C’est entre-temps je suis allé les voir pour leur demander pourquoi ils utilisent mes sons sans mon consentement, en leur rappelant que ce qu’ils sont en train de faire on appelle cela du vol. Et ils m’ont demandé pardon. Mais monsieur le président jusqu’à nos jours ils continuent à distribuer mes œuvres”.

