Affaire Nabayagate : « Toute personne poursuivie devant la CRIEF viendra répondre ou on la fera venir » (Aly Touré, procureur spécial CRIEF)

Pour la première depuis sa création le 06 décembre 2021, le parquet spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a conféré ce mardi 15 mars avec la presse pour parler de son fonctionnement et de ses activités judiciaires depuis sa création jusqu’à ce jour.

Le procureur spécial Aly Touré s’est exprimé sur le cas Zenab Dramé citée dans une affaire de présumé détournement de 131 milliards de francs guinéens. Si Ismaël Dioubaté, ancien ministre du budget, Eveline Fola Mansaré et Tibou Kamara ont été entendus, la principale concernée (Zenab Dramé) n’a pas été entendu pour le moment par la CRIEF et se trouve hors de la Guinée.

Le procureur spécial de la CRIEF a donné les raisons de l’absence de l’ancienne ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

« C’est vrai qu’on a ouvert l’information judiciaire contre madame Zenab Dramé, Tibou Kamara, Ismaël Dioubaté et Eveline Fola Mansaré. Les trois derniers noms que j’ai cités sont actuellement en Guinée et ils ont été entendus devant la chambre d’instruction. La première (Zenab Dramé) n’est pas en Guinée. Il y a une convocation qui a été émise régulièrement à son adresse, qui a été signifié à son domicile et signifié à ses avocats qui sont actuellement en Guinée. La communication a été signifié à ses avocats. La date de la comparution arrivée, les avocats sont venus voir la chambre de l’instruction pour les faire savoir que leur client n’est pas en Guinée et qu’elle serait convalescente. Ils ont donc sollicité un délai de la chambre de l’instruction pour leur accorder le temps pour que celle là revienne en Guinée pour être entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Nous sommes à ce stade. En tout état de cause, qu’elle vienne ou qu’elle ne vienne pas, une procédure judiciaire est une procédure entière parce qu’elle concerne des personnes sur le territoire guinéen et des personnes qui sont en dehors du territoire », a expliqué Aly Touré.

Par ailleurs, le procureur spécial souligne que toute personne poursuivie par la CRIEF viendra répondre ou la CRIEF la fera venir.

« A ce stade, nous n’allons pas parler d’extradition parce que les avocats sont venus solliciter un délai pour permettre à cette dame (Zenab Dramé) de venir. La chambre est entrain d’observer ce délai. Mais je vais rappeler que les personnes qui sont poursuivies, si elles sont en dehors de la Guinée et qu’on sente un refus catégorique pour elles de rejoindre leur pays, nous avons des coopérations judiciaires bilatérales et multilatérales qu’on appelle l’entraide judiciaire internationale (…). Nous avons suffisamment ce mécanisme qui nous permet d’avoir des gens dans notre pays qui sont poursuivies par les juridictions nationales. Dans ce cas, nous n’avons aucune inquiétude. Nous savons que toute personne poursuivie devant la CRIEF viendra répondre devant la CRIEF ou on la fera venir », a martelé Aly Touré.

Dans l’affaire de présumé détournement de 131 milliards de francs guinéens, Ismaël Dioubaté, l’ancien ministre du budget et Eveline Fola Mansaré, ancienne DAF au ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle sont inculpés et en détention provisoire à la maison centrale de Conakry tandis que Tibou Kamara, l’ex conseiller du président Alpha Condé est inculpé et placé sous contrôle judiciaire.

Sadjo Bah