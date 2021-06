Affaire Nanfo/ Ligue islamique : l’arrêt de la Cour suprême attendu le 1er juillet

Les débats se sont ouverts, ce jeudi 24 juin à la cour suprême dans l’affaire qui oppose le prédicateur Ismaël Nanfo Diaby au secrétariat général des Affaires religieuses.

Nanfo qui est interdit de toute activité religieuse depuis le 30 juin 2020 par le secrétariat général des Affaires religieuses, à travers son avocat Me Salifou Beavogui, a attaqué cette décision devant la chambre administrative de la cour suprême depuis le 22 février 2021 pour requête aux fins de sursis à l’exécution de ladite décision.

Ce matin, lors des débats, la partie civile représentée par Me Salifou Beavogui a démontré les préjudices qu’a causés cet arrêté de la ligue islamique à son client. Rappelant à la cour que c’est à cause de cette décision administrative que Nanfo Diaby est détenu de nos jours à la maison centrale de Kankan, après sa condamnation à 1 an d’emprisonnement, dont 6 mois assortis de sursis. « Monsieur le président, nous sollicitons la suspension de l’exécution de cette décision administrative, en attendant que la cour ne se prononce sur le fond du dossier. Monsieur le président, cette décision porte atteinte à la liberté de culte », a défendu Me Salifou Béavogui.

Pour le ministère public, siégé par William Fernandez, le dossier en question ne fait recours en aucun préjudice. Avant de requérir le rejet de la demande formulée par la partie civile. « Ce dossier est un dossier qui a fait beaucoup de bruit. Tout Guinéen est libre de pratiquer la religion de son choix. Mais dans ce dossier, il y a un préjudice qui pose problème à l’ordre public. La langue de prière musulmane c’est l’arabe. Parce que c’est la langue recommandée pour communiquer avec Dieu. Il y a des principes dans la religion qu’il ne faut pas violer. Il y a des choses qu’un individu ou un groupe d’individus ne peuvent pas changer. Ce que son client a fait est extrêmement grave. C’est des comportements qui envoient des troubles à l’ordre public dans la société. Donc, il n’y a eu aucun préjudice, et c’est à juste raison que cet arrêté a été pris pour éviter le trouble à l’ordre public. Donc, je vous demande de rejeter cette demande de la partie civile », a répliqué le procureur William Fernandez.

C’est ainsi que le président de la cour, Mohamed Aly Thiam a mis l’affaire en délibéré. L’arrêt de la cour est attendu pour le 1er juillet prochain.

A préciser que le prédicateur Nanfo a été condamné à un an d’emprisonnement, dont 6 mois assortis de sursis par le tribunal de Kankan, « pour trouble à l’ordre public et violation de la réglementation en matière de culte ». Il a été interpellé le jour de la fête de Ramadan à son domicile, alors qu’il officiait en langue Maninka.

Elisa Camara

