Affaire Nanfo vs SGAR: la requête aux fins de sursis rejetée par la Cour suprême

L”imam Ismaël Nanfo Diaby qui a attaqué la décision du secrétariat général des affaires religieuses (SGAR) lui interdisant toutes activités religieuses sur le territoire guinéen a été débouté, ce jeudi 08 juillet par la Cour suprême. Et son avocat compte désormais saisir la cour de la CEDEAO pour rétablir son client dans ses droits.

La Cour suprême estime que la requête du prédicateur est mal fondée.

Le président de la chambre administrative de la Cour suprême, Mohamed Aly Thiam dans son arrêt rendu public, a déclaré recevable par la forme la demande de Nanfo, et l’a rejeté au fond parce que dira-t-il c’est mal fondé. Précisant que la semaine prochaine la Cour examinera le dossier sur le fond.

Cet arrêt de la Cour suprême a été mal accueilli par l’avocat Me Salifou Béavogui, qui désormais promet de faire face à la justice de la CEDEAO pour rétablir son client dans ses droits.

“Il est désormais clair que dans cette affaire, la justice guinéenne ne dira plus le droit. Et conséquemment à la sortie de cette audience, les dispositions seront prises pour saisir la Cour de la CEDEAO”, dit Me Béa.

A rappeler que de nos jours, Nanfo Diaby est condamné à 1 an d’emprisonnement dont six mois assortis de sursis par le tribunal de première instance de Kankan suite à son arrestation le jour de la fête de ramadan à son domicile alors qu’il officiait la prière en langue Maninka.

Elisa Camara

+224654957322