Affaire Paul Pogba : « J’ai failli mourir à cause de tes dingueries », peut-on lire dans un message envoyé depuis le téléphone de Mathias Pogba

Un message WhatsApp, envoyé depuis le téléphone du frère de Paul Pogba, fait allusion aux 13 millions d’euros réclamés au footballeur par plusieurs hommes armés.

« Maintenant c’est très simple, tu vas leur faire le virement qu’ils ont demandé au plus vite », peut-on lire dans un message envoyé à Paul Pogba depuis le téléphone de Mathias Pogba. Des messages révélés par Le Parisien, dans l’affaire d’extorsion qui oppose les deux frères Pogba et que franceinfo a pu consulter vendredi 23 septembre.

>> Affaire Pogba : « un être malsain » lié au « crime organisé » et adepte de la sorcellerie… Paul Pogba visé par une nouvelle salve d’accusations de son frère Mathias

Ces messages proviennent bien, selon les informations de franceinfo, du téléphone de Mathias Pogba mais il n’est pas possible, pour le moment, d’affirmer que c’est bien lui qui en est l’auteur. Devant les enquêteurs, Paul Pogba émet des doutes : « Je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ait écrits », dit le footballeur.

Cet extrait de message mentionné plus haut fait allusion aux 13 millions d’euros réclamés au footballeur en mars 2022 par plusieurs hommes armés et en présence de deux de ses amis d’enfance, selon Paul Pogba.

« J’ai failli mourir à cause de tes dingueries »

Toujours dans les messages envoyés, on peut également lire : « Je te donne cinq jours pour tout régler […] si c’est pas fait regarde bien les infos », menace, en majuscule, Mathias Pogba avant d’ajouter : « Sinon wallah, devant Dieu, j’appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde je leur raconte tout au détail ». Kylian Mbappé est cette fois mentionné car Mathias Pogba assure avoir des preuves que son frère a demandé à un sorcier de marabouter le joueur du PSG : « J’ai tout ! Les photos, les sommes d’argent », assure-t-il.

Mathias Pogba reproche également à son frère d’être la cause d’agressions subies par lui et plusieurs amis d’enfance du joueur : « J’ai failli mourir à cause de tes dingueries », écrit le frère aîné actuellement en prison, incarcéré depuis samedi 17 septembre et mis en examen.

