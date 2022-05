Affaire PBP-EABA. Louncény Nabé, ex-gouverneur BCRG : « je ne suis plus concerné… »

🔴COMMUNIQUE DE LOUNCENY NABE, EX GOUVERNEUR BCRG🔴En tant qu’ex-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), je remarque avec peine que des informations inexactes circulent sur ma personne au sujet du dossier des Etablissements Alseny Bangoura (EABA).

Je précise que cette affaire dont les origines remontent à 1990, sous la deuxième Republique, est d’abord et avant tout un contentieux entre les EABA et le Patrimoine Bâti Public (PBP).

Il est important de souligner que l’opposition au paiement en faveur de EABA, et au détriment PBP, a été signifiée au mois d’octobre 2010 (sous la transition militaire du CNDD) par le gouverneur de la BCRG de l’époque, sur la base des textes réglementaires de la République (articles 9 et 10 du Décret D/083/PRG/SGG du 05 Mai 1997 portant organisation et attributions de l’Agence Judiciaire de l’Etat).

Au moment où j’étais en fonction (à partir de 2011), la requête introduite par les EABA a fait l’objet de plusieurs discussions. Finalement, avant mon départ de la BCRG, le dossier suivait régulièrement un circuit plutôt administratif, entre la présidence de la République et le ministère de l’économie et des finances.

Il semble qu’à ce jour, les nouvelles autorités de la BCRG seraient déjà saisies du même dossier..

En tout état de cause, je ne suis plus concerné par le sort réservé au dossier concernant les EABA.

Louncény Nabé

Ex gouverneur de la BCRG