Affaire personnalités ciblées par les de eurodéputés : “cette liste n’a fait ni l’objet de vote consensuel, ni agrément…’’ (Aly Kaba)

Depuis la publication d’une liste relative à une sanction de l’Union européenne contre 25 dignitaires du régime Condé notamment le Premier ministre en passant par le président de l’Assemblée nationale jusqu’au patron de la police nationale, les réactions ne cessent de se multiplier du côté du pouvoir de Conakry pour dénoncer cette liste. Tel est le cas du président de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale, l’honorable Aly Kaba.

Selon le député, les informations ayant abouti à l’élaboration de cette liste ne proviennent que de la volonté des personnes dont l’unique objectif est d’entraver la bonne marche démocratique de la Guinée. Rassurant que nul n’empêchera le pouvoir en place de continuer sur la trajectoire empruntée pour l’émergence de la Guinée.

« Contrairement à toutes les spéculations qui circulent et foisonnent les réseaux sociaux relatives à une sanction de l’ UE contre des hauts responsables guinéens, il est important de signaler qu’il s’agit d’une initiative émanant de 32 eurodéputés qui ont pris position sans pour autant s’enquérir des réalités auprès des autorités guinéennes compétentes en la matière pour demander auprès du Haut représentant de l’Union européenne de prendre des sanctions contre notre pays », a déclaré Aly Kaba.

Poursuivant, il a précisé : « Mais comme des personnes sont désireuses de transformer les réalités auxquelles elles s’agrippent de façon passionnée en oubliant que les faits sont têtus et que les jugements doivent être basés sur des preuves, arguent des accusations sans fondement sur des autorités guinéennes sans pouvoir déterminer les critères qui les ont permis d’établir cette liste, ni les faits précis. Ce qu’on peut valablement qualifier de sentence sans jugement. »

Pour lui, « Il est une évidence que 32 Députés sur 700, à peine 4% est un chiffre éloquent pour prouver le caractère insignifiant et la légèreté de ceux qui prétendent parler au nom de l’institution européenne dans son ensemble. »

Ensuite, dira-t-il, « La liste transmise pour des fins de sanction n’a fait ni l’objet de vote consensuel, ni agrément de l’institution pour pouvoir parler de sanction. Je rappelle que les acquis démocratiques en Guinée, sous la gouvernance du Professeur Alpha Condé, ne souffrent d’aucune ambiguïté. La liberté d’expression est consacrée et respectée malgré les abus constants dont certains acteurs en font quotidiennement. Les droits de l’homme sont respectés et toutes les institutions républicaines existent et fonctionnent correctement. »

Plus loin, il a mentionné : « La Majorité présidentielle invite donc les auteurs de cette liste ainsi que toute autre personne ou institution désireuse de connaître la vérité, à se rendre en Guinée pour recueillir et recouper les informations réelles, nécessaires à corroborer les allégations qu’elles voudront faire valoir. Car, il est une certitude pour nous, de la majorité présidentielle que les informations ayant abouti à l’élaboration de cette fameuse liste ne proviennent que de la volonté des personnes dont l’unique objectif (Sur la base de relations informelles), est d’entraver la bonne marche démocratique de notre pays, sous le leadership éclairé de son Excellence Mr le Président de la République le Pr Alpha Condé. En caricaturant notre pays et ses Institutions pour des fins de conquête du pouvoir d’Etat, que le vaillant et souverain peuple de Guinée, dans sa large majorité a mis en place à travers une élection libre, transparente et démocratique le 18 octobre 2020. Nul ne nous empêchera de continuer sur la trajectoire empruntée pour l’émergence de la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. »

Elisa Camara

+224654957322